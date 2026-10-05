Tunisie: Unité d'élevage de mouches noires à Menzel Bouzelfa - Les habitants en colère

Des habitants de Menzel Bouzelfa, dans le gouvernorat de Nabeul, ont manifesté sur la route de Takelsa pour réclamer l'arrêt des activités d'une unité d'élevage de mouches noires, qu'ils jugent préoccupante pour la santé et le cadre de vie des riverains.

Les protestataires dénoncent l'implantation de cette unité à proximité des habitations, d'un établissement scolaire et d'un hôpital. Ils s'inquiètent notamment de l'utilisation de déchets ménagers dans le processus d'élevage, ainsi que des nuisances olfactives et des éventuelles émissions gazeuses liées à cette activité.

Les habitants estiment que la proximité de l'installation avec des lieux de vie et des établissements accueillant du public constitue une source d'inquiétude et appellent les autorités concernées à intervenir pour mettre fin aux nuisances qu'ils dénoncent.

Ils réclament ainsi l'arrêt de l'activité de cette unité et des mesures visant à préserver la santé des riverains ainsi que leur environnement immédiat.