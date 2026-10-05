Tunisie: La 12e édition du Forum International des DSI se tiendra du 5 au 7 novembre 2026 à Hammamet

Placée sous le thème « AI Driven: From Concept to Value », cette nouvelle édition réunira DSI, experts, entreprises technologiques, startups et délégations internationales autour de l'intelligence artificielle, de l'innovation et de la transformation numérique.

Le Forum International des DSI revient pour sa 12e édition, du 5 au 7 novembre 2026 à l'Hôtel Medina Hammamet, avec une participation internationale renforcée et une ambition affirmée : faire de la Tunisie un point de rencontre privilégié pour les décideurs IT et les acteurs de l'écosystème numérique en Afrique et à l'international.

Placée sous le thème « AI Driven: From Concept to Value », cette édition mettra l'accent sur l'un des principaux défis actuels des entreprises et des organisations : comment passer des concepts et expérimentations en intelligence artificielle à des usages concrets, maîtrisés et créateurs de valeur.

Les débats aborderont également les transformations induites par l'IA sur les métiers, les compétences, les organisations, la cybersécurité et les infrastructures technologiques.

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Plusieurs délégations venues de différents pays d'Afrique et d'autres régions du monde sont attendues, aux côtés d'une importante présence de DSI tunisiens et internationaux.

Le Bénin, pays à l'honneur

Pour cette 12e édition, le Bénin sera le pays à l'honneur.

Une importante délégation béninoise participera aux différentes activités du Forum, offrant une occasion privilégiée de renforcer les échanges entre les écosystèmes numériques tunisien, béninois et africain.

Cette mise à l'honneur s'inscrit dans la volonté du Forum de favoriser le partage d'expériences, les échanges internationaux et le développement de nouvelles collaborations entre les acteurs du numérique du continent.

Trois jours de conférences, panels et innovation

Pendant trois jours, le Forum proposera un programme de conférences, panels, tables rondes et workshops animés par des experts et intervenants venus de différents pays.

Les discussions porteront notamment sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la transformation numérique ainsi que l'évolution des métiers et des compétences.

L'innovation occupera également une place importante avec l'organisation du premier AI Hackathon du Forum, d'une durée de 48 heures, autour d'un challenge concret.

Le Forum accueillera par ailleurs un Village Startup réunissant 15 startups tunisiennes et africaines. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Concours Abdelwaheb Ben Ayed pour l'innovation, destiné à mettre en lumière les initiatives entrepreneuriales innovantes et à favoriser leur visibilité auprès des décideurs et acteurs économiques.

Une plateforme de rencontre des écosystèmes numériques

Au-delà des conférences, le Forum International des DSI constitue un espace privilégié de networking, de partage d'expériences et de développement de partenariats.

DSI, dirigeants, experts, entreprises technologiques, startups et délégations internationales seront réunis pendant trois jours pour échanger autour des transformations qui redéfinissent aujourd'hui les entreprises et les systèmes d'information.

À travers cette 12e édition, le Forum International des DSI confirme ainsi sa vocation de plateforme internationale de rencontre entre les acteurs du numérique en Tunisie, en Afrique et à l'international.

Rendez-vous du 5 au 7 novembre 2026 à l'Hôtel Medina Hammamet autour du thème « AI Driven: From Concept to Value ».