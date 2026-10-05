Congo-Brazzaville: Vie des partis - Un partenariat envisagé entre les FDC et les femmes de Congo réflexion

La secrétaire permanente chargée des questions du genre du Parti des démocrates congolais (PDC), Josiana Urlaine Mouhani Ngoussa, qui a séjourné en septembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), a balisé la voie devant conduire à la signature prochaine d'un partenariat avec les femmes de Congo réflexion.

Egalement présidente de l'organisation des Femmes démocrates congolaises (FDC), Josiana Urlaine Mouhani Ngoussa a été invitée à Kinshasa par le président national du parti Congo réflexion de la RDC, Junior Kasongo pour rencontrer ses femmes. « Nous avons échangé sur le développement personnel de la femme en général. Une femme de vision, c'est une femme engagée et attachée aux valeurs positives.

J'ai motivé la femme sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation, nous avons également parlé de notre partenariat entre les femmes démocrates congolaises et les femmes de Congo réflexion », a déclaré en substance Josiane Urlaine Mouhani Ngoussa, à l'issue des échanges de partage d'expérience avec les femmes de cette formation politique de la majorité présidentielle de la RDC.

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Lauréate du prix « femme de foi » au Trophée Congolese Women Excellentia organisé par la Fondation Alpha-Perla en décembre 2025, elle préside aussi aux destinées de la Fondation « Josiana Mouhani pour les délaissées », une ONG qui est encore à ses premiers pas. À travers sa fondation éponyme, Josiana Mouhani a fait de l'encadrement des jeunes filles mères et l'accompagnement sur l'autonomisation des femmes, son cheval de bataille. Une expérience qu'elle met également au service de la femme politique.

En effet, depuis sa mise en place, l'organisation des FDC participent, sous la conduite de sa présidente, Josiana Urlaine Mouhani Ngoussa, aux côtés des autres forces de la majorité présidentielle aux différentes activités organisées dans le pays. C'est le cas de sa présence remarquable le 8 mars dernier parmi les invités à la cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits de la femme.