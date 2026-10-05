Congo-Kinshasa: Kinshasa - La Corap salue la mobilisation citoyenne pour l'accès à l'électricité

Ce regroupement d'ONG à encouragé " l'appropriation citoyenne d'une question qui concerne directement les conditions de vie, la sécurité, l'éducation et les activités économiques des populations".

Dans un communiqué publié le 29 septembre 2026, la Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap) a affirmé avoir observé avec intérêt la multiplication des prises de parole citoyennes sur les réseaux sociaux concernant les difficultés d'accès à l'électricité à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC). "Ces témoignages font notamment état de coupures récurrentes, de délestages, de difficultés liées à la qualité du service et de leurs conséquences sur la vie quotidienne des populations", a signifié ce regroupement d'ONG dans son communiqué.

Tout en saluant "cette appropriation citoyenne d'une question qui concerne directement les conditions de vie, la sécurité, l'éducation et les activités économiques des populations", la Corap à relevé qu'il y a quelques mois, au travers de ses organisations membres, elle a lancé la campagne citoyenne "ToBoyiMolili", afin de sensibiliser les populations, recueillir et documenter leurs témoignages, favoriser leur participation au débat public et renforcer le plaidoyer en faveur de l'amélioration de l'accès à l'électricité.

À en croire cette plateforme, à travers différentes actions menées dans plusieurs communes de Kinshasa, les organisations membres ont notamment documenté les coupures répétées, les délestages, les difficultés de facturation, l'insuffisance de l'éclairage public ainsi que les conséquences économiques, éducatives et sécuritaires du manque d'électricité.

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"Aujourd'hui, les prises de parole spontanées des Kinois montrent que la question de l'accès à l'électricité demeure une préoccupation citoyenne majeure", à indiqué cette plateforme, qui a également dit encourager les citoyens à continuer à documenter pacifiquement leurs réalités, à faire entendre leurs préoccupations et à participer aux espaces citoyens consacrés à cette question. Dans ce communiqué, la Corap a, par ailleurs, réaffirmé son engagement à poursuivre le plaidoyer en faveur d'une meilleure gouvernance du secteur et d'un accès équitable à une énergie fiable, abordable et durable pour tous.