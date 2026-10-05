Congo-Brazzaville: Rentrée littéraire du Congo - La dixième édition prévue pour septembre 2027

L'annonce de la tenue de la dixième édition de la Rentrée littéraire du Congo (Relico), prévue pour les 16, 17 et 18 septembre 2027, a été faite lors de la cérémonie de clôture de la neuvième édition à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville. Cette cérémonie a été placée sous les auspices du directeur général du Livre et de la Lecture publique, le Pr Bellarmin Etienne Iloki, représentant le ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, Jean-Claude Gakosso.

Organisée par le PEN Congo, en partenariat avec Association culture Elongo, la Case du mwené, Editions et librairie ASD, Agence d'information d'Afrique centrale et Pages infos, la neuvième édition de la Relico s'est clôturée au terme de trois jours de célébration, où les écrivains et hommes de lettres ont eu le grand plaisir de partager le savoir et frotter la mémoire à travers six tables rondes qu'ils ont animées par des écrivains.

Le président du PEN Centre Congo Brazzaville, initiateur et coordonnateur de la Relico, Florent Sogni Zaou, s'est référé de Jean Dulourd qui disait qu'il y a une fin à tout et c'est cette fin qui donne du prix aux choses. «C'est en finissant avec succès cette neuvième édition de la Relico que nous nous rendons compte de la qualité fatigable du travail abattu.

J'entendais souvent un homme âgé de notre quartier, à Poto-Poto, en face du collège du 8 février, crier à qui voulait l'entendre et parfois à ceux qui ne le voulaient pas, que pour commencer une nouvelle page, il faut d'abord terminer la précédente. Je veux dire comme il le souhaitait avec ardeur que nous tournons ainsi celle de la neuvième édition, pour mettre le cap sur la dixième que nous prévoyons, les 16, 17 et 18 septembre 2027 et s'il plaît à Dieu, dans la même ville et au même endroit: la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville», a déclaré l'initiateur et cordonnateur de la Relico, Florent Sogni Zaou.

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Cinq écrivains récompensés du Grand prix Jean-Malonga

La neuvième édition de la Relico a décerné le "Grand prix Jean-Malonga" à : Willy Gom; Abraham Ibela Ndonghasseinguet; Pr Roger Armand Makany; Armel Saint Silvère Dongou; et Ange Félix Ndakpri de la Côte d'Ivoire. A titre de rappel, c'est au lancement de la seconde édition que les organisateurs de la Relico avaient décidé d'accoler le nom du Grand prix à celui du premier écrivain congolais, Jean Malonga, qui a vécu du 25 février 1907 au 1er août 1985, à l'âge de 78 ans. Cet homme a laissé à l'humanité deux titres qui sont: «Coeur d'Aryenne» et «La légende de M'Pfoumou Mamazono». D'où la naissance du Grand prix portant son nom.

Le premier bénéficiaire de ce prix était le ministre d'État et écrivain, Henri Djombo, qui le reçut des mains de son collègue de la Culture et des Arts en 2018. Et depuis cette date, le "Grand prix Jean-Malonga" a trouvé une chaise dans diverses maisons. En 2019, il a été décerné à M. Mahmoud, de la société Océana à Pointe-Noire pour son sponsoring; et à Libreville, chez Dominique Douma, écrivain et grand culturel.

En 2020, ce grand prix a été octroyé à l'écrivain Alphonse Chardin Nkala, directeur départemental du livre et de la lecture publique à Pointe-Noire au moment de l'événement; et chez Mfumu (à titre posthume). En 2024 après une période d'hibernation à cause du coronavirus, ce Grand prix a été attribué au ministre Juste Désiré Mondelé; au conseiller spécial du chef de l'État, Louis Bakabadio; et à Nicole Mbala de Pointe-Noire. En 2025, ce Grand prix a rayonné en direction de Ing Weldy Télémine Kiongo; Ferréol Gassackys; Emile Gankama; Etienne Perez Epagna; et Malachie Cyrille Roson Ngouloubi.

Notons que la particularité de cette neuvième édition de la Relico est l'implantation des stands à la terrasse du musée-galerie du Bassin du Congo des Dépêches de Brazzaville. Une expérience que les organisateurs entendent refaire à la dixième édition pour permettre plus de visibilité aux maisons d'édition, librairies et autres.

Créé en 1921, le PEN qui signifie Poets, Essayists, Novellists, renvoie à des poètes, des essayistes et des romanciers. Il regorge 146 centres présents dans 100 pays.