Congo-Brazzaville: Startup - Yano, une fintech congolaise spécialisée dans la structuration des flux financiers

Anciennement connue sous le nom de Smartmbongo projet lauréat du programme impact Congo, Yano est la toute première incubée par le hub technologique Bantulab. La présentation de ce projet a eu lieu la semaine dernière dans la salle de conférence de Perspectives d'Avenir à Brazzaville.

Avec ce lancement, Yano entend contribuer à l'inclusion financière au Congo en proposant des outils adaptés aux réalités des communautés et des marchands. A travers son approche, elle ambitionne de contribuer à une gestion plus structurée, plus transparente et plus accessible des flux financiers du quotidien. Fondé par Regis Dilou et Elwin Gomo, Yano est une fintech congolaise spécialisée dans la structuration des flux financiers et des paiements multi-opérateurs. Cette plateforme permet aux communautés et aux marchands de gérer leurs cotisations, levées de fonds et paiements à travers une solution simple, accessible et adaptée aux réalités.

En effet, en République du Congo, le taux de bancarisation stricte s'établit à 12%. Ce faible niveau de bancarisation illustre la place encore limitée du système bancaire classique dans les usages financiers du quotidien. Parallèlement, le développement du mobile money a permis d'élargir l'accès aux services financiers numériques. Mais si les moyens de paiement sont désormais plus accessibles, les usagers restent encore largement orientés vers des opérations de paiement et de transfert, avec des besoins de plus en plus importants en matière d'organisation de suivi et de traçabilité des flux financiers.

Cette fintech congolaise propose une nouvelle manière de gérer les flux financiers des communautés et des marchands. Sa promesse repose sur quatre fonctions essentielles: collecter, centraliser, suivre et sécuriser les flux financiers au sein d'une même plateforme.

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Aujourd'hui, de nombreuses communautés: mutuelles, associations, églises, familles, coopératives, groupes professionnels, entre autres, ainsi que des commerçants continuent de gérer leurs flux financiers à travers des cahiers, des tableaux de suivi, des groupes whatsapp ou encore des confirmations de paiement par téléphone. Si ces pratiques répondent aux besoins du quotidien, elles peuvent également rendre plus complexes le suivi des contributions, la consolidation des paiements, la traçabilité des opérations et la coordination entre les différents acteurs.

Pour Elwin Gomo l'un des co-fondateurs, Yano, c'est une solution qui va commencer à permettre aux communautés et donc aux associations, aux mutuelles, aussi bien qu'aux marchands des commerçants, de pouvoir gérer leur argent au quotidien. Quant aux services, Elwin Gomo a informé qu'ils ont proposé trois services. Ce sont les trois premiers cas d'usages. Il y a le service cotisation, qui va permettre les associations ainsi que les particuliers à pouvoir lancer leurs cotisations au quotidien, que ça soit une cotisation autour des mariages, ou d'un deuil, ou des cotisations statutaires qu'on effectue dans des associations ou mutuelles, on va pouvoir utiliser Yano.

Il y a une solution sur les cagnottes, c'est-à-dire pour ceux qui font les levées de fonds pour assister un ami qui est malade ou pour lancer une levée de fonds pour un projet. Yano est donc la plateforme qui va permettre aux gens de pouvoir organiser leur levée. Enfin le troisième service, c'est le paiement, a-t-il précisé.

Pour sa part, Loïs Bakanadio, responsable du département commercial chez Yano, estime que leur plateforme est une très bonne chose. «Je dirais que c'est une très bonne chose, parce que le numérique ne doit pas servir qu'à la consommation, mais également à la création des opportunités. Avec tout ce qui arrive, avec l'évolution technologique, nous sommes contents de recevoir une plateforme comme Yano au Congo», a-t-il déclaré.