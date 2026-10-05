Tunisie: EST /Litige Ribeiro-M.Sundowns - Un dossier à ne pas sous-estimer

Certes, les délais sont longs en cas d'appel, mais le montant évoqué (près de 12 millions de dinars) n'est pas une mince affaire. Pas de risque probablement pour cette saison.

Des médias sud-africains infiltrés à la Fifa parlent d'une amende de 4 millions de dollars infligée à Ribeiro dans le cadre de son litige avec M. Sundowns. Une information pas encore officialisée, du moins par l'entourage du joueur lui-même ou par l'EST. Il s'agit d'un litige qui date de 2024 quand Ribeiro a résilié unilatéralement son contrat avec son ex-club.

Et depuis, il est rentré dans un long casse-tête judiciaire avec aussi un épisode pas moins compliqué avec Ittihad Tripoli et un montant de 1.5 million de dollars réclamé par le club libyen. Si l'information est avérée, Ribeiro est parti pour un feuilleton judiciaire sportif sérieux. Le montant est déjà conséquent et représenterait le préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat ( La Fifa aurait rejeté les motifs de cette rupture tant que le club a payé régulièrement le salaire du joueur).

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Ribeiro, une fois avisé officiellement par la Fifa, a 45 jours pour payer ou trouver un accord avec M Sundowns, sinon faire appel auprès du TAS. Et dans ces cas, il n'y aura pas de suspension de l'activité du joueur tant que le TAS n'a pas prononcé un verdict final. C'est-à-dire que le joueur n'a pas une sanction sportive. Et vu que les délais du TAS sont longs et dépassent en moyenne une année, Ribeiro devrait jouer cette saison sans soucis avec l'EST. Mais si le verdict confirme l'amende de 4 millions de dollars, dans ce cas, ce sera le paiement ou l'arrêt.

Joueur à problèmes

Passons au côté sportif. Les dirigeants sportifs ont-ils vu juste en cherchant à engager coûte que coûte un joueur qui traîne autant de problèmes ? Que ce soit à Sundowns ou à Ittihad Tripoli, Ribeiro a toujours eu des soucis de contrat et d'argent. Il a été en litige avec les Libyens qui ont fini par gagner de l'argent et deux joueurs de l'EST pour le libérer. L'EST savait que le Brésilien avait un litige avec Sundowns et a pris le risque de l'engager quand même.

Même si les délais sont longs et qu'il n'y a pas de soucis pour cette saison, le Brésilien pourrait être sommé de payer la saison prochaine ou arrêter de jouer ( un des cas possibles). Il y a aussi le dossier Blaili dont l'audience est fixée pour le 10 novembre au sujet de sa suspension d'une année (jusqu'à mars prochain). Deux joueurs offensifs de base dans le dispositif de l'EST dont le sort est aléatoire et dépend du TAS. A prendre au sérieux.