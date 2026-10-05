Tunisie: Aram Belhadj - « Au pays, les 6 % d'inflation sont désormais le scénario central »

Troisième hausse d'affilée pour l'inflation. Selon l'économiste Aram Belhadj, franchir les 6 % début 2027 n'a plus rien d'une hypothèse marginale : c'est un scénario central.

Le taux d'inflation en Tunisie a atteint 5,6 % en glissement annuel en septembre 2026, selon les chiffres publiés par l'Institut National de la Statistique (INS). Il était de 5,1 % en juillet et de 5,4 % en août, relève l'économiste Aram Belhadj dans une publication Facebook, qui souligne que le rythme mensuel s'accélère lui-même.

Le franchissement du seuil de 6 % dès le début de 2027 s'impose, selon lui, comme le scénario central, à l'approche de l'échéance de la loi de finances 2027 et avec le maintien des grandes orientations annoncées, d'autant que les tensions persistent dans la région.

Le moteur de la hausse reste avant tout d'origine alimentaire et énergétique, d'après M. Belhadj. L'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, se stabilise à 4,9 % pour le deuxième mois consécutif. Le choc s'élargit à l'intérieur du panier alimentaire sans s'être encore transformé en inflation généralisée par la demande, analyse-t-il.

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Le plus préoccupant sur le plan structurel, selon lui, est l'écart entre les produits alimentaires à prix libres (+9,4 %) et ceux à prix encadrés (+0,2 %), qui se creuse d'un mois à l'autre. Il en résulte un coût de soutien caché qui s'accumule, absent des comptes.

Dans ce contexte, M. Belhadj juge difficile que la Banque centrale de Tunisie (BCT) maintienne son taux directeur à 7 % sans changement. Il prévient qu'« un hiver chaud » attend le pays, aussi intense que l'été 2026 qui vient de s'achever.