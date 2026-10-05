Tunisie: Le CA à Benghazi - Un rendement en demi-teinte

Manque de performance offensive mais une solidité défensive préservée. L'efficience contrastée du Club Africain sur l'ensemble du match face à Ahly Benghazi exige une reprise en main rapide avant le déplacement de Ben Guerdane, suivi du périple de Lubumbashi.

La veille de son 106e anniversaire, au Stade international de Benghazi, le Club Africain s'est mesuré à Al Ahly Benghazi dans le cadre d'un match amical, une affiche qui devait cependant servir de préparation pour les trois prochaines échéances clubistes, samedi prochain face à l'USBG à Ben Guerdane pour la 5e journée de Ligue 1, puis la double confrontation face au TP Mazembe au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions, à commencer par la rencontre aller à Lubumbashi le 17 octobre, puis la manche retour le 24 du même mois. Ahly Benghazi a donc été tenu en échec par un CA loin d'être flamboyant, mais solide en défense, là où devant le portier Ghaith Yeferni, Yassine Bouabid dans l'axe a remplacé correctement Ammar Abdelhak.

Quant aux latéraux, si Zaâlouni n'a pas performé, se limitant à tenir son rôle, sur le flanc opposé, la production de Houssem Ben Ali n'a pas atteint des sommets, alors qu'en même temps, à la relance, l'on a rarement vu l'arrière gauche clubiste combiner et dédoubler avec Khadhraoui. Avant de passer au coeur du jeu, globalement l'on peut s'avancer à dire que la rencontre est restée fermée avec très peu d'occasions de part et d'autre, permettant cependant au coach clubiste, Maher Kanzari, de revoir à l'oeuvre certains joueurs.

Ahly Benghazi-CA n'a donc pas atteint de hauts sommets techniques. Bien qu'il y ait eu quelques occasions de part et d'autre, aucune des deux formations n'a réussi à concrétiser ses opportunités mais les enseignements sont multiples toutefois. Ce faisant, chapitre animation, le staff technique a testé un milieu à trois têtes avec Rayan Jebali et Moataz Zaddem alors que Harzi, encore quelque peu effacé en dépit du gros potentiel qu'on lui connaît, a évolué derrière les attaquants.

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Nkeng, l'ailier droit Kinzumbi et l'ailier gauche Khadhraoui, lui aussi peu entreprenant avec un impact et une influence infime sur le rendement offensif clubiste, ont essayé sans résultat. Une défense avec un positionnement la plupart du temps bas sur le terrain, une animation en manque de mordant et de créativité, et une attaque qui n'a pas réellement pesé ni performé. C'était certes un match amical, mais le CA ne pourra pas se produire de la sorte face aux Corbeaux à Lubumbashi.

Les promesses de Riyan Tetego

Sur ce, lors de ce test grandeur nature, Maher Kanzari a procédé à des rotations et des tests tactiques pour intégrer les derniers réglages face à une formation libyenne bien en place, qui alignait notamment l'ancien avant-centre clubiste Firas Chaouat.

En ce qui concerne les alternatives à présent, si le jeune Camerounais Ryan Tetego a sorti son épingle du jeu, avec de la vélocité à revendre, de la précision et une certaine souplesse qui lui permettent d'enchaîner immédiatement une action efficace après un contrôle, Bilel Ait Malek, lancé en pointe, a été discret, alors que coach Kanzari aurait peut-être pu donner sa chance à la pointe Hamza Mansri, un des rares joueurs à n'avoir pas été inclus dans les rotations du coach jusque-là.

A présent, il s'agit de repérer les faits concrets, réussites et dysfonctionnements survenus lors de ce match pour bien préparer la prochaine échéance, celle qui mènera le Club Africain à Ben Guerdane pour y croiser l'USBG. Forcément, ou plutôt peut-être, deux ou trois joueurs devraient retrouver leur place au sein du onze rentrant prochainement, le gardien Mouhib Chamekh, l'axial Mamadou Diatta, la sentinelle Saidou Khan et le milieu Cherimi, à un degré moindre, selon le choix des six étrangers à inscrire sur la feuille de match en L1 avec quatre titulaires sur le terrain.

Enfin, volet absences justifiées pour le match de samedi dernier, si Sadok Kadida, convalescent, ne devrait revenir que lors du match aller de C1 face au TP Mazembe, le 17 octobre, le sélectionneur des U23, Anis Boujelbane, a convoqué le pivot Hamza Laâbidi et le médian Sadok Mahmoud pour la rencontre d'aujourd'hui face au Benin en match retour comptant pour les qualifications de la CAN U23.