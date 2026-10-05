Tunisie: Tunis - Des cours de japonais ouverts à tous les niveaux à l'IBLV

5 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Des cours de japonais sont ouverts à l'IBLV, à Tunis, pour tous les niveaux. Le bureau de la JICA annonce cinq formations, dont une préparation au test JLPT.

La JICA (bureau de Tunis) annonce, dans un communiqué, l'ouverture de cours de japonais à l'IBLV. Ils s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux personnes ayant déjà des notions de la langue, et sont ouverts à tous.

Cinq formations sont proposées selon le niveau et le calendrier suivants : le niveau A1.1 les mardis et vendredis de 16h00 à 18h00, le niveau A1.2 les lundis et jeudis de 14h00 à 16h00, le niveau A2 les lundis et jeudis de 18h30 à 20h30, et le niveau B1 les lundis et jeudis de 16h00 à 18h00. Une préparation au JLPT est également dispensée les mardis et vendredis de 14h00 à 16h00.

Selon la JICA, l'apprentissage de la langue permet aussi de découvrir la culture et la vie quotidienne au Japon. Le communiqué précise que les cours se déroulent dans une ambiance conviviale.

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