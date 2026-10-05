Tunisie: Ministère de l'Intérieur - Des campagnes périodiques pour empêcher les mineurs de fréquenter les cafés et les bars

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que des opérations de contrôle périodiques sont menées dans les cafés et les bars à travers l'ensemble des régions du pays, afin de protéger les enfants et de prévenir la présence de mineurs dans ces établissements. Toutes les mesures légales nécessaires sont prises à l'encontre des contrevenants.

En réponse à une question écrite du député Hatem Labbaoui (circonscription de Kasserine Nord-Ezzouhour, gouvernorat de Kasserine), portant sur les manquements relevés dans l'application de la loi concernant la présence de mineurs dans les cafés et les bars ainsi que leur consommation d'alcool et de stupéfiants, le ministère a précisé que les forces de l'ordre veillent également à la sécurisation des abords des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national.

Ces interventions ont pour objectif de prévenir les différentes formes de violence et les infractions liées aux stupéfiants, tout en assurant un environnement sécurisé au sein de la communauté éducative.

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Le ministère a, par ailleurs, souligné que ses services interviennent sans délai dès lors qu'un cas d'exploitation d'enfants ou une menace à leur sécurité est constaté. Des mesures légales sont alors prises en coordination avec le ministère public, pouvant aller jusqu'à la fermeture des cafés et établissements en infraction.