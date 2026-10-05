Tunisie: Qui est Alexander Kremer, le nouveau représentant du Groupe de la Banque mondiale au pays ?

Le Groupe de la Banque mondiale a nommé M. Alexander Kremer au poste de Représentant pour la Tunisie. Il succède à M. Alexandre Arrobbio, qui occupait ce poste depuis cinq ans.

Basé à Tunis, il pilotera les relations du Groupe de la Banque mondiale avec le gouvernement Tunisien, le secteur privé, la société civile et les partenaires de développement. Il supervisera la conception et la mise en oeuvre du programme d'engagement dans le pays et coordonnera les efforts de l'équipe pays pour promouvoir une croissance inclusive, la création d'emplois, le développement du secteur privé et le renforcement de la résilience économique et sociale.

M. Kremer est le premier Représentant du Groupe de la Banque mondiale à représenter conjointement les trois institutions du Groupe de la Banque mondiale en Tunisie : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), la Société financière internationale (IFC) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). Cette évolution reflète les réformes en cours du Groupe de la Banque mondiale visant à apporter des solutions plus intégrées couvrant à la fois les secteurs public et privé.

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M. Kremer apporte à ses nouvelles fonctions plus de 35 ans d'expérience dans les domaines de la coopération internationale, des politiques publiques et du développement économique. Avant d'être affecté à la Tunisie, il était Représentant de la Banque mondiale pour la République démocratique populaire lao. Il a également occupé les postes de Représentant pour la Biélorussie, la Moldavie, la République kirghize et le Turkménistan, ainsi que de Directeur Pays par intérim pour l'Ukraine.

M. Kremer a travaillé sur les politiques économiques, agricoles, énergétiques et de développement territorial dans plusieurs pays de la région, dont la Tunisie, la Syrie et le Liban. Il a dirigé et contribué à des travaux d'analyse sur le développement économique, l'agriculture, la gestion de l'eau, l'énergie et les disparités régionales. Avant de rejoindre la Banque mondiale, il a occupé des postes de direction au ministère britannique du Développement international (DFID) et à la Commission européenne.

De nationalité britannique, M. Kremer est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Londres, d'un master avec mention en économie agricole et d'une licence en économie de l'université de Cambridge. Il parle anglais, français et russe.