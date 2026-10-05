Tunisie: Nabeul - Festival de l'harissa 2026 - La manifestation s'invite sur la promenade de la cité des Potiers

L'événement phare de la ville de Nabeul se tiendra du 30 octobre au 1er novembre, certes, toujours dans les locaux de Dar Nabeul (ex-Sidi Ali Azzouz, siège social de l'Asvn), mais aussi à l'extérieur du côté de l'avenue Habib-Bourguiba, à quelques mètres des bâtiments officiels du gouvernorat.

Comme chaque année depuis 2015, l'association pour la sauvegarde de la ville de Nabeul s'apprête à organiser le festival de l'harissa.

Pour l'édition de 2026, l'édition de 2026 sera organisée du 30 octobre au 1er novembre, certes, toujours dans les locaux de Dar Nabeul (ex-Sidi Ali Azzouz, siège social de l'ASVN), mais aussi à l'extérieur, à quelques mètres du siège du gouvernorat de Nabeul.

« Nous avons opté pour cette date (du 30 octobre au 1er novembre) car elle coïncide non seulement avec les vacances de la mi-premier trimestre, mais aussi avec un week-end prolongé, afin de garantir le maximum d'affluence », fait savoir Samir Kerkeni, président du festival de l'harissa.

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« Toutefois, contrairement aux précédentes éditions, les artisans d'harissa et les exposants vont investir cette année la promenade de la Cité sur l'avenue Habib-Bourguiba. Nous allons planter un chapiteau (grande tente événementielle) de type 8x30 mètres pour y installer une trentaine d'exposants et d'artisans.

Le but de cette initiative est d'offrir aux visiteurs l'opportunité de vivre une véritable expérience de festival. En plus, vu le succès du festival, le patio de Dar Nabeul n'est plus en mesure d'accueillir plus d'artisans et de permettre aux festivaliers d'avoir plus de choix dans leurs achats », ajoute-t-il.

Pizza napolitaine à l'harissa

Si le volet commercial est du côté de la promenade de la Cité des Potiers, le volet scientifique et culturel ne va pas quitter « Dar Nabeul ».

« Comme à l'accoutumée, le siège social de l'Asvn, Dar Nabeul, accueillera trois conférences scientifiques, dont une sera animée par la chercheuse Salma Laribi autour du patrimoine culinaire de Béni Khiar, Dar Chaâben-El Fehri et Nabeul, sans oublier les ateliers de mosaïque, de calligraphie arabe, de poterie artisanale avec le thème du piment et de l'harissa, et surtout de fabrication in vivo d'harissa traditionnelle », souligne Kerkeni.

« Par ailleurs, outre les ateliers de « cooking show » animés par des ménagères et des membres de l'association, en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), deux pizzaïolos napolitains de renommée internationale seront invités pour préparer des pizzas avec une sauce à base d'harissa ou de piment rouge », conclut-il.

Enfin, le festival sera aussi rythmé par une ambiance folklorique sur fond de musique traditionnelle et populaire pour imprégner l'atmosphère par une ambiance typiquement nabeulienne. Ça promet... !