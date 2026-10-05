Tunisie: Pourquoi - Virements Cnam

On ne sait pas pourquoi la Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie) opère des virements au compte-gouttes. Après des retards de plusieurs mois, elle lâche deux ou trois versements les uns après les autres à un ou deux jours d'intervalle.

Dans ce cas, ce sont les banques qui en profitent en faisant des prélèvements pour divers frais dépassant les trois dinars (exemple : sur un virement de... 9 dinars la banque se réserve plus du tiers).

Au lieu d'effectuer ces virements plusieurs fois, il serait plus sage et plus logique de le faire en une seule fois. À moins de vouloir faire gagner les banques au détriment des affiliés.

Quand on voit les montants remboursés qui sont, souvent, dérisoires, on ne peut que rester sans voix. Ces propositions seront-elles entendues ? Espérons un miracle.