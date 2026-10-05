Tunisie: Phénomènes célestes - L'Association Tunisienne des Sciences Astronomiques appelle à mettre en place un système de surveillance du ciel

Hichem Ben Yahia, Vice-Président de l'Association Tunisienne des Sciences Astronomiques (ATSA), a plaidé pour l'installation d'un système de surveillance astronomique de l'espace aérien national. Cette initiative vise à recueillir des données précises sur divers phénomènes astronomiques.

Cette exhortation fait suite aux témoignages largement relayés concernant l'observation d'un corps lumineux dans le ciel tunisien, particulièrement dans le sud du pays, le dimanche 4 octobre 2026.

Lundi, le Vice-Président de l'association expliqué que cet objet était un météore rocheux ayant pénétré l'espace aérien en provenance de la Libye voisine, tout en assurant qu'il ne représentait aucun danger.

Il a souligné qu' « en l'absence d'un système de surveillance continue de notre ciel, les rapports sur certains phénomènes astronomiques restent incomplets et se limitent aux témoignages oculaires, ce qui empêche de les valider officiellement par manque de précision et de preuves matérielles ». Il a également insisté sur le fait qu'une meilleure compréhension de ces phénomènes contribue activement à la recherche scientifique dans les domaines de l'espace et de l'astronomie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dimanche, des vidéos partagées sur les réseaux sociaux en Tunisie et en Libye ont montré un corps incandescent traversant le ciel.

L'expert en astronomie a rappelé que la trajectoire de ces objets s'accompagne généralement d'un flash lumineux intense, avec la possibilité d'entendre des détonations si l'objet s'approche de la surface terrestre.

Il a précisé que le météore observé la veille avait un diamètre estimé entre un demi-mètre et un mètre, ajoutant que ces corps célestes se désintègrent le plus souvent dès leur entrée dans l'atmosphère terrestre sous l'effet de la friction et de la combustion.

De son côté, le Centre libyen de télédétection et des sciences de l'espace a confirmé avoir observé le même phénomène en Libye. Dans un communiqué publié sur sa page officielle des réseaux sociaux, il a précisé qu'il s'agit d'un phénomène naturel et courant, communément appelé bolide ou boule de feu.