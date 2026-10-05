Tunisie: Jendouba-Postes vacants, dégradation de l'infrastructure scolaire - Des enseignants du secondaire réclament des solutions

Plusieurs enseignants de l'enseignement secondaire du gouvernorat de Jendouba ont observé, ce lundi, un rassemblement contestataire devant le siège du Commissariat Régional de l'Éducation. Ils réclament le comblement des vacances de postes dans plusieurs collèges et lycées, la réhabilitation d'infrastructures scolaires dégradées, ainsi que leur dotation en équipements de laboratoire, pédagogiques et sportifs et la mise en place de services de restauration adéquats.

Interrogé par l'Agence tunisienne de presse (TAP), le Secrétaire Général de la section de l'enseignement secondaire à Jendouba et membre du bureau exécutif régional de l'UGTT a indiqué qu'« un nombre important d'établissements éducatifs ne sont toujours pas prêts à ce jour en raison de la surpopulation des classes, de la non-préparation de certains internats, du manque de restauration dans d'autres, ainsi que du déficit en personnel enseignant, en surveillants, en économes, en directeurs, en agents de service et en censeurs, ce qui a entravé le bon déroulement et la sécurité de la rentrée scolaire », a-t-il déploré.

Le syndicaliste a, à cette occasion, exhorté le ministère de l'Éducation à intervenir d'urgence pour sauver l'année scolaire et remédier à la situation alarmante qui prévaut dans plusieurs établissements, en particulier ceux de Tabarka.