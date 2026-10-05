Sénégal: ARTP - Cheikh Tidiane Sarr place l'anticipation des ruptures technologiques au coeur de son mandat

5 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le nouveau directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Cheikh Tidiane Sarr, entend inscrire son mandat sous le signe de l'anticipation des ruptures technologiques, d'une régulation fondée sur la donnée et du renforcement du secteur postal.

"Les mutations technologiques s'imposent à nous et nous imposent un rythme d'anticipation et de proactivité", a déclaré Cheikh Tidiane Sarr, nommé directeur général de l'ARTP à la fin d'un appel à candidatures.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, il a notamment présenté les grandes lignes de son projet directorial soumis au comité de sélection, en mettant l'accent sur l'adaptation de l'ARTP aux mutations rapides du numérique.

Il estime que la structure qu'il dirige doit pleinement jouer son rôle de régulateur, mais aussi de "bâtisseur de marché", notant que son management reposera sur trois principes : "la bienveillance envers les personnes", "le soutien à la formation continue" et "une exigence absolue de résultats, de probité ".

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Cheikh Tidiane Sarr a affiché sa volonté de s'appuyer sur le référentiel de régulation de cinquième génération (GEN5) défini par l'Union internationale des télécommunications (UIT), parlant d'une régulation centrée sur la donnée, une mesure plus transparente de la qualité de service et une approche fondée sur la co-régulation avec les différents acteurs.

Il a également souligné la nécessité d'adapter le cadre législatif aux mutations du secteur, en ce sens que les textes régissant les télécommunications et la poste font actuellement l'objet d'une révision ministérielle.

Dans le secteur postal, il a annoncé la mise en place d'un cadre unifié de régulation postale et logistique, ainsi que l'accompagnement de la restructuration et du redressement stratégique de La Poste.

M. Sarr évoque également la mise en place d'une comptabilité analytique, réglementaire et certifiée, ainsi que la redistribution du financement du service postal universel.

Le directeur général de l'ARTP s'est aussi attardé sur le rôle que pourrait jouer le réseau de La Poste dans l'identification et l'enrôlement des citoyens pour l'identité numérique nationale, en raison de son maillage territorial.

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