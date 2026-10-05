Sénégal: Kaolack - Session de formation sur les énergies renouvelables pour une trentaine d'élus territoriaux

Kaolack — Une trentaine d'élus et de cadres de sept conseils départementaux du Sénégal prennent part, lundi à Kaolack (centre), à une session de renforcement de capacités consacrée à l'accès à l'énergie en milieu rural et au développement de projets reposant sur les énergies renouvelables et les solutions énergétiques décentralisées.

La formation, qui se poursuivra jusqu'à vendredi, est organisée dans le cadre du programme Transition écologique dans l'espace francophone, par l'Association internationale des régions francophones (AIRF), en partenariat avec l'Association des départements du Sénégal (ADS), le Conseil départemental de Kaolack et l'ONG ENERGIES 2050 avec le soutien de l'Agence de la transition écologique (ADEME).

La mission vise à donner aux collectivités territoriales des outils leur permettant de mieux concevoir et structurer des initiatives locales destinées à améliorer l'accès à l'énergie, particulièrement dans les zones rurales.

"La semaine est articulée autour de différents temps d'échanges, d'ateliers et d'apports méthodologiques pour outiller les collectivités territoriales dans la mise en oeuvre de leurs projets," a expliqué Céline Gibert, chargée de projets de coopération internationale à l'AIRF.

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Elle s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la rencontre en présence du président du conseil départemental de Kaolack.

Elle a précisé que la rencontre prévoit également des visites de terrain sur des projets déjà réalisés dans le département de Kaolack, afin de permettre aux participants de mieux appréhender les solutions présentées et de s'en inspirer pour élaborer leurs propres initiatives.

"L'objectif est de réunir des départements du Sénégal, représentés par des élus et des cadres, afin d'échanger autour des questions d'accès à l'énergie, notamment en milieu rural," a ajouté Céline Gibert.

Le président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouph Benjalloun, a salué une initiative axée sur l'échange d'expériences et le renforcement des capacités des collectivités.

Selon lui, l'accès à l'énergie demeure un enjeu majeur pour le développement des territoires ruraux, où les activités économiques dépendent fortement de la disponibilité de services énergétiques adaptés.

Il a notamment insisté sur l'intérêt des énergies renouvelables pour soutenir les activités économiques locales, particulièrement dans les secteurs de l'agriculture et de l'artisanat.