Sénégal: Touba - Des enseignants du CCAK formés à la pédagogie universitaire

5 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'Éducation et la Formation (CCAK-EF), a organisé, lundi, une formation à la pédagogie universitaire destinée à ses enseignants nouvellement recrutés.

Cette initiative vise essentiellement à doter les enseignants de compétences nécessaires à la conduite des enseignements de niveau académique, a expliqué l'inspecteur Sam Bousso, également formateur à cet établissement d'enseignement supérieur de type arabo-islamique.

"Comme on le sait, l'enseignement nécessite des compétences spécifiques. Ici, au Majalis (faisant référence à l'enseignement arabo-islamique traditionnel) chaque année au début de l'année scolaire, on recrute des enseignants et ces nouvelles recrues, on les rassemble ici pour leurs offrir un renforcement de capacité", a-t-il expliqué à l'ouverture de cette session en présence de Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, président du CCAK.

Les enseignants ont été notamment formé sur la planification, les approches pédagogiques et l'évaluation.

"Le Majalis garde les éléments fondamentaux de nos écoles traditionnelles, mais s'ouvre à une nouvelle approche pédagogique", a fait savoir M. Bousso.

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