Sénégal: 'Made In Senegal', nouvel album de l'Orchestra Baobab - L'esprit et la lettre d'une identité musicale

Dakar — Il y a, dans l'esprit et la lettre de "Made In Senegal", le nouvel album de l'Orchestra Baobab - à paraître le 23 octobre prochain -, tout ce qui fait l'identité musicale du groupe, qui traverse les frontières, transcende les générations et les époques, parce qu'exposée et jouée selon des normes qui procurent les plus belles et fortes émotions.

Le nouveau disque préserve l'héritage qui se construit depuis plus de 55 ans - le groupe est né en 1970 -, aujourd'hui transmis à une nouvelle génération de talentueux musiciens (Malick Sy, Papino, Korka Dieng, Wilfrid Zinsou, Bolero), accompagnés par des anciens, Tierno Koité, Moussa Cissokho, Yakhya Fall et Mountaga Koité - seul membre de l'équipe du début des années 1970 encore en exercice.

L'opus de 12 titres est sobrement intitulé "Made In Senegal". On ne peut s'empêcher de faire résonner ce nom avec celui d'un précédent disque du groupe, "Made In Dakar", sorti en 2007 chez World Circuit.

"Made In Senegal", c'est logique, pourrait-on dire, tant l'Orchestra Baobab a représenté le pays partout dans le monde. Le groupe a une histoire qui se confond avec celle du Sénégal contemporain, comme le souligne l'enseignant Ibrahima Wane, dans le documentaire "Orchestra Baobab, une autre histoire du Sénégal", réalisé en 2021 par Toumani Sangaré.

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Enregistré à Dakar, "Made In Senegal" est dans la droite ligne de la personnalité musicale de Baobab, faite d'un génial équilibre entre racines africaines, rythmes afro-cubains, influences mandingues, jazzy, soul et de variétés occidentales.

L'écoute du rendu est un moment de voyage, entre ballades bien pensées et séquences rythmées. Le disque s'ouvre sur "Anna Maria", magistralement interprété par Papino, secondé par Korka Dieng, sur une orchestration dont la qualité et la justesse traversent tous les 12 titres : des percussions (Mountaga Koité et Moussa Cissokho) bien placées, "Thioro Baye Samba", un classique de la musique populaire, reprend des couleurs avec Korka Dieng, première voix féminine de l'histoire du groupe. Il y a, dans ce morceau, une vraie magie à entendre comment Thierno Koité et Wilfrid Zinsou introduisent le morceau aux cuivres, jouent ensemble, pour laisser le premier se livrer à un solo d'anthologie, et reprendre ensuite à deux.

"Souvenir" - rendu célèbre par Balla Sidibé, membre fondateur du groupe -, "Casamance" - hommage à une terre et à la bravoure de ses femmes -, "Wida" - interprété par le guitariste Boléro -, sont les autres titres de cet album, de même que "Wuti Khaliss" - reprise de "Chuki Luki", tube des années 1970 de Johnny Pacheco que revisite et réinterprète le groupe sur un texte de Ndiouga Dieng, pour en faire un plaidoyer contre l'émigration irrégulière -, et "Ndiaga niaw" - classique du répertoire Baobab, ode au travail pour un pays en construction.

"Baobab 50 Ans", chanté par Papino, conte la trajectoire de l'orchestre, évoque le travail de bâtisseur effectué, dans l'amitié, la fraternité et la solidarité, par les pères fondateurs. Et comme pour dire l'engagement des actuels membres du groupe à perpétuer et à enrichir leur héritage, il y a "Gorgorlu". Le titre "Sénégal" clôt logiquement l'album - qui sort presque dix ans après "Tribute to Ndiouga Dieng" (2017), le dernier en date du groupe. Ce morceau sur lequel plane la voix de Korka Dieng, est un appel à l'unité, au travail et à la paix, pour "faire avancer le bateau et assurer le progrès".

Ainsi s'ouvre un nouveau chapitre dans la vie de cette formation musicale qui, comme l'arbre dont elle porte le nom et auquel elle s'identifie, ne meurt pas, réussissant toujours à se relever. Avant la sortie de l'album "Made In Senegal", une conférence de presse de présentation est prévue le 20 octobre au Just 4 U, à Dakar.

Le 22 octobre, c'est le cinéma Pathé qui va abriter une séance d'écoute pour le public et une rencontre avec les musiciens