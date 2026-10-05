Sénégal: Sidiki Bakaba ouvre l'album-souvenirs du film 'L'Aventure Ambiguë' dont il incarnait le personnage Samba Diallo

Dakar — L'acteur ivoirien Sidiki Bakaba résidant à Paris a tenu à rendre hommage à l'écrivain et homme d'Etat Cheikh Hamidou Kane décédé samedi à Dakar à l'âge de 98 ans rembobinant le film "L'Aventure ambiguë" de Jacques Champreux dont il a incarné le personnage principal, Samba Diallo.

Sidiki Bakaba, fait savoir dans un entretien téléphonique accordé à l'APS, que Cheikh Hamidou Kane l'a adopté en premier parce qu'ayant accepté l'adaptation de son roman lorsqu'il a été retenu pour incarner le rôle de Samba Diallo.

"Je ne l'avais pas connu [parlant de cheikh Hamidou Kane] avant, le réalisateur Jacques Champreux avec qui j'avais fait le film +Bako, l'autre rive (1978)+ avait demandé les droits, mais Cheikh Hamidou Kane avait posé une seule condition pour éviter de trahir son oeuvre, la seule garantie exigée est qu'il ait un regard africain, un conseiller culturel africain en qui, il a confiance", a expliqué Sidiki Bakaba.

"Il ne doutait pas du professionnalisme du réalisateur", a poursuivi Bakaba à qui le réalisateur avait proposé le rôle de Samba Diallo.

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Il a souligné que lorsque le réalisateur français lui a dit que c'est Sidiki Bakaba qui va incarner le rôle de Samba Diallo sa réaction a été : "Ah !! lui c'est mon fils ! je ne le connais que de nom".

Pour l'acteur, l'écrivain l'a certainement vu jouer au Théâtre Daniel Sorano plusieurs fois avec la troupe de la Côte d'Ivoire.

"Ma grande surprise est qu'il m'adopte en disant que je suis son fils et me fait confiance. Je ne l'avais jamais rencontré", se rappelle-t-il.

Dès ce moment, raconte-t-il, "j'ai dit au réalisateur à partir du moment où le vieux me fait confiance, tu vas m'écouter".

Sidiki Bakaba a alors pris en charge le casting du film "L'Aventure ambiguë" en retenant comme personnages le Sénégalais Douta Seck dans le rôle de Thierno, le maitre coranique, Bachir Touré le père de Samba Diallo, Guillaume Corréa qui a incarné le rôle du fou et l'acteur gouadeloupéen Robert Liensol dans le rôle de l'Antillais et la comédienne ivoiro-guinéenne, Marie Jeanne Sako Camara dans les habits de la grande royale.

La musique a été composée par le Camerounais Manu Dibango et le film sorti en 1983, de 90 minutes, a été tourné au nord de la Côte d'Ivoire.

"Ce film m'a permis de pouvoir servir l'oeuvre de quelqu'un que je n'ai pas vu, que je ne connais que dans ses livres et qui a eu confiance en moi et qui leur a dit que je suis son fils", se réjouit l'acteur ivoirien qui indique qu'il était alors "en mission" en faisant ce film.

Il fait savoir que le doyen Cheikh Hamidou Kane a été invité sur le plateau de tournage dans le nord de la Côte d'Ivoire et c'était leur première rencontre.

"Comme tous les grands hommes lorsqu'on les rencontre, ils sont d'une humanité, d'une simplicité et d'une générosité, ce qui transpire dans son oeuvre. Et quel bonheur à la fois d'avoir sa confiance et en même temps de jouer le rôle principal Samba Diallo, c'est tout ce qu'il y a de plus grand qu'un acteur peut avoir", a dit Bakaba.

Il a insisté sur la chance qu'il a eue d'incarner une oeuvre littéraire connue qui tend vers la postérité et écrit par quelqu'un qui l'a adopté comme son fils et qu'il considère comme son "papa" depuis lors.

L'artiste ivoirien parle d'un "grand rêve" réalisé en jouant cette grande oeuvre, entouré de si grands autres acteurs africains à savoir des Sénégalais, Ivoiriens, Camerounais, Gouadeloupéen, entre autres.

"C'est une aventure extraordinaire dans ma vie", insiste l'acteur au bout du film estimant que la disparition de Cheikh Hamidou Kane qui a l'rencontré il y a seulement deux ans à Dakar est "un coup énorme".

"Je pense au Sénégal et à toute l'Afrique culturelle, tous ceux qui ont lu ce roman + L'Aventure ambiguë+. Moi c'est mon papa. Je n'arrive pas à parler de lui au passé", dit-il avec beaucoup d'émotions présentant ainsi ses condoléances à la famille du doyen Cheikh Hamidou Kane, au Sénégal, pays qu'il a adopté et à l'Afrique tout entier.

Sidiki Bakaba s'est rappelé en janvier 2019 de sa conversation au Musée des civilisations noires avec les élèves de Mariama Ba lors de la projection de ce film organisée par l'Association Gorée cinéma.

"Ces élèves m'avaient posé des questions embarrassantes, mais j'avais tenu à répondre avec humour et sagesse comme en sont capables les personnes âgés", a-t-il dit.

Sidiki Bakaba a par ailleurs incarné le personnage du muet dans le film "Camp de Thiaroye" de Sembène Ousmane et a aussi joué le rôle d'Alboury dans la pièce "L'Exil d'Alboury" interprétée par la troupe ivoirienne.