Sénégal: Louga - L'inspecteur d'académie alerte sur le déficit d'enseignants

Louga — A quelques jours de la rentrée des classes prévue le 7 octobre, l'académie de Louga (nord) fait face à un déficit structurel en personnel enseignant, constituant un frein à la réouverture de plusieurs établissements scolaires fermés et à la mise en service d'écoles déjà construites.

"La question qui revient très souvent, c'est celle du personnel enseignant", a indiqué Siaka Goudiaby, inspecteur d'académie (IA) de Louga.

Prenant la parole lors d'une réunion consacrée à la préparation de la rentrée scolaire, il a souligné que plusieurs écoles ont été gelées et que d'autres, pourtant construites, n'ont jamais ouvert leurs portes, faute d'enseignants.

L'adjoint au gouverneur de la région, Papa Leyti Mar, a demandé aux préfets, en collaboration avec les inspections de l'éducation et de la formation (IEF) et l'inspection d'académie, de faire un état exhaustif des besoins en personnel.

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Ce travail devrait permettre d'identifier les établissements susceptibles d'être rouverts et ceux qui doivent être mis en service, avant la transmission d'un rapport aux autorités compétentes.

Au-delà du personnel, plusieurs autres difficultés ont été soulevées, notamment l'état des infrastructures scolaires, l'équipement des établissements et l'élargissement de la carte scolaire. La question des tables-blancs a également été évoquée.

Les élus territoriaux, notamment les maires et les conseillers départementaux, ont été invités à accompagner les établissements en prenant les dispositions nécessaires pour suivre les travaux de construction et assurer la disponibilité des équipements dans les écoles.

L'Inspecteur d'Académie a aussi insisté sur la nécessité d'adapter la carte scolaire aux besoins des populations, notamment à travers l'ouverture de nouveaux collèges et lycées. Des propositions doivent être discutées entre les collectivités territoriales, les IEF et l'IA afin de mieux répondre à la demande scolaire.

En perspective de la rentrée, les collectivités territoriales, les associations de parents d'élèves et les responsables d'établissements sont appelés à renforcer les opérations de nettoyage et d'entretien des écoles. Il s'agit notamment du désherbage, du nettoyage, de la désinfection et de la désinsectisation.

Concernant les inondations, l'Inspecteur d'académie assure qu'aucune école de la région de Louga n'est actuellement sous les eaux. L'école 5 de Darou Mousty, qui avait été annoncée comme touchée par les eaux, ne serait plus inondée, l'eau s'étant résorbée naturellement avec la baisse des pluies.

Pour Siaka Goudiaby, la préparation de la rentrée doit ainsi être menée de manière concertée entre les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales, les syndicats, les parents d'élèves et les autres acteurs de l'éducation afin d'apporter des réponses aux principaux défis de l'Académie de Louga.