Sénégal: Droits humains - Les acteurs africains appellent à renforcer les alliances

Dakar — Les défenseurs des droits humains et les organisations de la société civile africaine doivent renforcer leurs alliances et leurs mécanismes de coopération pour mieux faire face aux menaces pesant sur l'espace civique, ont plaidé, lundi à Dakar, des acteurs de la défense des droits humains.

"Les alliances entre défenseurs et organisations de la société civile doivent désormais dépasser les frontières nationales", a déclaré Mohamed Fadiga, coordonnateur pays de l'organisation "Avocats sans Frontières Canada", à l'ouverture d'un atelier régional consacré au partage d'expériences et au renforcement des alliances.

Il a appelé les participants à partager leurs expériences et leurs mécanismes de protection afin de pouvoir agir rapidement lorsqu'un défenseur des droits de l'homme est menacé.

"Renforcer les alliances, ce n'est pas seulement signer des partenariats. C'est savoir qui appeler lorsqu'un défenseur ou une défenseuse est menacé, savoir où trouver une expertise et pouvoir partager rapidement une information", a-t-il souligné.

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De son côté, Hannah Foster, directrice exécutive du Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme, a appelé les organisations de la société civile à davantage travailler ensemble pour faire face aux menaces contre l'espace civique.

Elle a notamment insisté sur la nécessité de disposer d'informations "factuelles" et de veiller à ce que les interventions soient orientées vers les victimes.

"Chaque organisation ou chaque réseau a tendance à construire son propre empire", a-t-elle relevé, appelant les acteurs de la société civile à unir leurs efforts.

L'atelier réunit à Dakar des défenseurs des droits humains et des représentants d'organisations de la société civile venus de plusieurs pays africains.

Les travaux portent notamment sur le renforcement des alliances, les mécanismes d'alerte et une meilleure utilisation des mécanismes africains et internationaux de protection des droits humains.