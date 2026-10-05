Sénégal: Kaffrine - un individu interpellé avec 41 kg de chanvre indien

Kaffrine — La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaffrine (centre) a interpellé un individu en possession de 41 kilogrammes de chanvre indien, à la suite d'un renseignement faisant état d'un trafic de drogue dans la zone, a appris l'APS de source sécuritaire.

L'interpellation s'est déroulée dans la nuit du jeudi au vendredi, dans la forêt entre Nganda et Kaymor, a précisé la même source.

Elle a souligné qu'à l'issue de l'enquête, le mis en cause a été déféré au parquet pour des faits présumés de trafic de drogue.