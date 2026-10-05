Sénégal: Espace civique - Le pays mise sur un dialogue renforcé avec la société civile

Dakar — Le Sénégal entend renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile afin de mieux protéger l'espace civique et les défenseurs des droits humains, a indiqué, lundi, le directeur des Droits humains au ministère de la Justice, Julien Ngane Ndour.

"L'État a la responsabilité de décider, mais il gagne à écouter avant de décider", a-t-il déclaré à l'ouverture d'un atelier régional de partage d'expériences et de renforcement des alliances entre défenseurs des droits humains et organisations de la société civile.

Selon lui, cette volonté se traduit notamment par l'institution d'une journée annuelle de dialogue entre le ministère de la Justice et les organisations de la société civile oeuvrant pour la promotion et la protection des droits humains.

Prévue à l'occasion de la Journée africaine des droits de l'homme, commémorée tous les 21 octobre, cette initiative vise à faire du dialogue avec la société civile "un rendez-vous institutionnel régulier, structuré et orienté vers des résultats".

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Il a également évoqué la mise en place, par arrêté du ministre de la Justice en date du 1er septembre 2026, d'un comité national de politique pénale au sein duquel la société civile dispose d'un représentant.

"La concertation ne doit pas intervenir seulement après que les politiques publiques ont été définies. Elle doit pouvoir contribuer à leur conception", a-t-il insisté.

M. Ngane Ndour a, par ailleurs, appelé à renforcer la protection des défenseurs des droits de l'homme face aux restrictions des libertés, aux poursuites judiciaires, aux campagnes de désinformation et au harcèlement numérique.

"Lorsqu'un défenseur est réduit au silence, ce n'est pas seulement une personne que l'on fait taire, c'est une partie de l'espace civique que l'on referme", a-t-il déclaré.