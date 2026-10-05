Sénégal: L'UNESCO offre à l'hôpital Dalal Jamm l'exposition '7 sites exceptionnels' inscrits au patrimoine mondial

Guédiawaye — Le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest a offert à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye l'exposition photographique "7 sites exceptionnels", consacrée aux biens matériels sénégalais inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, dans le cadre d'une initiative visant à renforcer la place de la culture et du patrimoine dans les espaces de soins.

La plaque marquant l'installation de l'exposition a été dévoilée, lundi, lors d'une visite conjointe de l'UNESCO et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les couloirs du service de cardiologie de l'hôpital, où sont présentés les tableaux photographiques consacrés aux sites du patrimoine mondial du Sénégal.

Cette initiative est portée par le professeur Abdoul Kane, chef du service de cardiologie de Dalal Jamm, qui souhaite introduire davantage la culture et le patrimoine dans les espaces de soins et contribuer ainsi à créer un environnement plus favorable au bien-être des patients, de leurs accompagnants et du personnel de santé.

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Conçue par le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec la Direction du patrimoine culturel du Sénégal, l'exposition vise à sensibiliser le public à la valeur universelle exceptionnelle des sites du patrimoine mondial du pays, tout en mettant en lumière leur beauté, leurs communautés ainsi que les défis liés à leur préservation.

Elle présente les sept sites sénégalais inscrits sur la Liste du patrimoine mondial à savoir l'île de Gorée (1978), le parc national des oiseaux du Djoudj (1981), le parc national du Niokolo-Koba (1981), l'île de Saint-Louis (2000), les Cercles mégalithiques de la Sénégambie (2006), le Delta du Saloum (2011) et le Pays Bassari - paysages culturels Bassari, Peul et Bédik (2012).

Selon le directeur régional de l'UNESCO, Dr Dimitri Sanga, cette initiative repose sur l'idée que le bien-être de l'être humain ne saurait être réduit à sa seule dimension physique.

"L'être humain, c'est un tout. Il est spirituel, il est culturel", a-t-il déclaré, soulignant que les patients, même lorsqu'ils se trouvent dans un établissement de santé, doivent pouvoir bénéficier d'un environnement qui contribue à leur bien-être.

Pour Dr Dimitri Sanga, les établissements de santé sont également des lieux "où on a besoin d'apaisement". La présence d'images représentant les richesses patrimoniales du Sénégal peut, selon lui, offrir aux patients "ce côté apaisant" et leur permettre de se reconnecter avec leur pays et son histoire.

Il a réaffirmé la disponibilité de l'UNESCO à poursuivre sa collaboration avec les établissements de santé autour d'initiatives permettant de rapprocher culture, patrimoine et bien-être.

Le représentant de l'OMS, Dr Aloyse Waly Diouf, a pour sa part insisté sur les liens entre santé, environnement, culture et patrimoine.

"On ne peut pas, en parlant de la santé de l'individu, faire abstraction du bien-être de son environnement", a-t-il soutenu, estimant que la santé doit être appréhendée comme "un état de bien-être physique, mental".

Selon lui, l'environnement hospitalier accueille des patients et des personnels de santé souvent soumis au stress, d'où la nécessité de créer des espaces permettant "d'apaiser les esprits", de penser à autre chose et de contribuer à améliorer la prise en charge.

"Le traitement n'est pas seulement médical, mais il engrange d'autres domaines", a-t-il ajouté, saluant l'initiative de l'UNESCO et du professeur Abdoul Kane.

Le chef du service de cardiologie de Dalal Jamm a indiqué que l'exposition est accueillie favorablement par les patients. Certains, a-t-il rapporté, se disent surpris de découvrir l'existence de lieux aussi remarquables dans un pays qu'ils pensaient pourtant bien connaître.

D'autres patients se projettent déjà dans de futures visites de ces sites après leur guérison ou leur sortie de l'hôpital, a-t-il ajouté.

Après une première installation à la Polyclinique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'exposition "7 sites exceptionnels" poursuit ainsi son parcours dans les établissements de santé, ouvrant une réflexion sur le rôle de la culture et du patrimoine dans l'amélioration du cadre de soins.

L'initiative entend également contribuer à faire connaître davantage le patrimoine mondial du Sénégal et à sensibiliser les générations actuelles à la nécessité de sa préservation et de sa transmission.