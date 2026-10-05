Sénégal: Dr Bacary Sarr porte la voix du pays à Paris

Dr Bacary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions a multiplié les prises de parole à Paris, du 3 au 5 octobre 2026. Une séquence consacrée à l'image du Sénégal, mais aussi à l'explication de la position du Gouvernement sur plusieurs dossiers d'actualité.

Le Sénégal était à l'honneur, ce week-end, à Paris, à travers la participation du ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Dr Bacary Sarr, à plusieurs rendez-vous institutionnels, académiques et médiatiques. De Sciences Po à TV5MONDE, le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement a fait entendre la voix du Sénégal.

Le samedi 3 octobre, le ministre était keynote speaker de la 3e édition d'AFRICA Day 2026, organisée à Sciences Po par la French-African Foundation, en partenariat avec Sciences Po et le Groupe AXIAN.

«Devant un public composé notamment d'étudiants, de jeunes diplômés et de professionnels, il a souligné l'importance stratégique de l'image d'un pays dans un environnement marqué par la circulation rapide de l'information, la compétition des récits et l'influence croissante des médias et des réseaux numériques », souligne un communiqué parvenu à notre rédaction..

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Le lendemain, dimanche 4 octobre, le ministre a poursuivi cette séquence médiatique sur le plateau du Journal Afrique de TV5MONDE, précise la même source.

L'entretien a porté sur plusieurs sujets majeurs de l'actualité sénégalaise. Des questions telles que la disparition de l'écrivain Cheikh Hamidou Kane, les tensions politiques au sommet de l'État, la situation financière et la dette du Sénégal, les attentes sociales ainsi que les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ont été abordées, relève le communiqué.

Cette intervention a permis au porte-parole du Gouvernement de présenter, devant une audience internationale, les éléments de réponse de l'exécutif sur des dossiers qui occupent le débat public national.