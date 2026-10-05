Sénégal: Inondations à Dakar - La menace persiste, le gouvernement active le plan d'urgence

Les fortes pluies qui ont frappé Dakar ce week-end continuent de peser sur la capitale. Plusieurs quartiers restent sous les eaux stagnantes, la circulation est toujours perturbée et de nouvelles précipitations sont annoncées. Face à la situation, le gouvernement a déclenché le plan d'urgence régional et renforcé son dispositif de veille.

Dakar a gardé les pieds dans l'eau tout le week-end. Ce lundi, la situation demeure préoccupante. Autour du Premier ministre Ahmadou Alhaminou M. Lo, les ministères de l'Assainissement, de l'Urbanisme, de l'Intérieur, de la Sécurité publique, des Forces armées, de la Famille, des Infrastructures et des Transports ont fait le point. Les Finances et la Santé, dont les titulaires sont hors du pays, étaient représentées.

Le constat est sans équivoque, la menace n'est pas écartée. « Nous avons passé en revue la situation liée aux fortes pluies de ce week-end », a déclaré le chef du gouvernement. De nouvelles précipitations sont à prévoir, selon le directeur général de l'Anacim, présent à la réunion. « Il y a de fortes probabilités de pluie pour lundi, mardi et mercredi », a-t-il indiqué.

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L'État se place en vigilance renforcée. « Le plan d'urgence régional va être déclenché », a annoncé Ahmadou Alhaminou M. Lo. Objectif, suivre au plus près l'évolution et intervenir rapidement dans les zones les plus exposées.

Plusieurs points critiques ont été identifiés, l'avenue Malick Sy, l'autoroute à péage, l'avenue Philippe Maguilen Senghor et la zone de captage.

Au-delà des routes inondées, c'est la continuité des services essentiels qui inquiète. « Nous restons attentifs à l'impact éventuel sur l'alimentation en eau et en électricité », a souligné le Premier ministre, assurant que des mesures préventives seront prises en amont.

La circulation reste fortement perturbée dans plusieurs secteurs de la capitale. « Nous savons que la mobilité est difficile », a reconnu le chef du gouvernement, précisant que des opérations de dégagement ont été engagées depuis la veille pour un rétablissement progressif. Le gouvernement veut aussi renforcer l'information. Un dispositif d'alerte doit permettre aux habitants des zones exposées de suivre la situation en temps réel.

Sur le plan humanitaire, l'assistance est déclenchée. Le ministre de la Famille, des Solidarités et de l'Action sociale a été instruit d'intervenir sans délai. « Les populations dans le besoin doivent être secourues dès aujourd'hui, à travers la distribution d'eau et de nourriture », a insisté le Premier ministre.

Les moyens financiers suivront. « J'ai donné des instructions pour qu'à pied levé, les fonds pour tout appui ou toute intervention d'urgence soient disponibles », a-t-il déclaré à l'endroit du ministère des Finances.

Pour coordonner les opérations, un comité de veille a été mis en place aux côtés de l'état-major. Il sera chargé de suivre l'évolution, de coordonner les interventions et de faire remonter les difficultés du terrain. « Je présente à nouveau mes condoléances aux familles attristées et je dis à toutes celles qui sont touchées notre compassion et celle du chef de l'État. Nous serons toujours à leurs côtés », a conclu le Premier ministre.