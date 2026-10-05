Congo-Kinshasa: Mambasa - 6 corps de civils découverts à Nduye après une attaque attribuée aux ADF

Six corps sans vie ont été découverts samedi 4 octobre à Nduye, dans le territoire de Mambasa, en province de l'Ituri. D'après plusieurs sources locales, les victimes seraient des civils tués lors de l'incursion des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) survenue au début de la semaine dernière dans une localité située à l'intérieur de la Réserve de faune à Okapi (RFO).

Selon les informations recueillies sur place, les corps auraient été retrouvés plusieurs jours après l'attaque, alors que les opérations de recherche et de sécurisation se poursuivent dans la zone.

La société civile locale se dit particulièrement préoccupée par la recrudescence de l'activisme des ADF dans cette région.

Elle souligne que la présence récurrente des rebelles limite considérablement les déplacements des populations et affecte leur quotidien. De nombreux agriculteurs ne parviennent plus à accéder à leurs champs par crainte de nouvelles attaques, compromettant ainsi les activités agricoles et les moyens de subsistance de plusieurs familles.

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Les acteurs communautaires appellent les autorités à renforcer les dispositifs de sécurité afin de protéger les populations civiles et permettre la reprise normale des activités socioéconomiques. Ils estiment que la détérioration de la situation sécuritaire risque également d'aggraver les difficultés humanitaires dans cette zone rurale.

L'attaque des ADF survenue au sein de la Réserve de faune à Okapi avait coûté la vie à un écogarde. Les assaillants avaient également incendié les installations de la sous-station de la réserve, causant d'importants dégâts matériels.