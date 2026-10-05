Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - 18 nouveaux décès enregistrés en deux jours à Biakato

La situation sanitaire suscite une vive inquiétude à Biakato, dans le territoire de Mambasa (Ituri). Dix-huit personnes sont décédées de la maladie à virus Ebola en deux jours, ont rapporté lundi 5 octobre 2026 des acteurs locaux de la société civile, citant des sources sanitaires.

Ces nouveaux décès, enregistrés samedi et dimanche derniers, ravivent les craintes au sein de la population. Face à cette situation, les acteurs de la société civile appellent les équipes de riposte à renforcer les campagnes de sensibilisation sur le respect des mesures barrières afin de limiter la propagation du virus.

Depuis le début de l'épidémie, plus de 4 100 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie à virus Ebola, dont près de 75 % en Ituri, considérée comme l'un des principaux foyers de l'épidémie.

Plusieurs contraintes

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Selon des sources locales, l'augmentation du nombre de décès serait liée notamment à une faible sensibilisation de la population sur l'importance du respect des mesures de prévention. À cela s'ajoutent plusieurs difficultés logistiques qui compliquent le travail des équipes de riposte.

Parmi les principales contraintes figurent la mobilité réduite des équipes sanitaires, en raison du manque de carburants pour l'unique ambulance de la zone de santé de Mandima. Les acteurs locaux déplorent également l'absence d'un laboratoire mobile à Biakato. Les échantillons prélevés sur les cas suspects doivent être acheminés jusqu'à Komanda, située à plus de 100 kilomètres, ce qui ralentit les interventions et le suivi des cas contacts ou suspects.

Réaction de l'OMS

Face à la recrudescence des cas de maladie à virus Ebola, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé le déploiement d'une équipe d'intervention rapide dans les zones de santé de Mambasa et de Mandima.

Cette équipe aura pour mission de renforcer les actions de riposte et de contribuer à contenir la propagation du virus dans les zones affectées.