Congo-Kinshasa: La société civile de Basoko dénonce l'impact de l'exploitation de l'or sur la rivière Aruwimi

La société civile du territoire de Basoko, dans la province de Tshopo, tire la sonnette d'alarme sur les conséquences environnementales et socioéconomiques de l'exploitation aurifère dans la rivière Aruwimi. Elle accuse certaines entreprises minières opérant dans la région d'utiliser des dragues et des robots pour extraire l'or du lit de la rivière, une pratique qui, selon elle, dégrade la qualité de l'eau et menace la biodiversité locale.

Dans une interview accordée à Radio Okapi, ce lundi 5 octobre, Emmanuel Madipa, l'un des animateurs de la société civile de Basoko, affirme que l'exploitation minière intensive a profondément perturbé l'écosystème de l'Aruwimi. Il explique que les habitants, autrefois dépendants de la pêche pour leur alimentation et leurs revenus, constatent aujourd'hui une disparition progressive des poissons dans cette rivière.

Selon lui, le fonctionnement continu des machines et des dragues sous l'eau perturbe l'habitat naturel des espèces aquatiques et réduit considérablement les ressources halieutiques disponibles pour les communautés riveraines.

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« Comme on est en train d'exploiter l'or dans notre rivière Aruwimi, alors nous avons manqué beaucoup de choses. Par exemple, ici à Basoko, on mangeait du poisson. À un certain moment, il n'y a plus de poisson dans notre territoire, et surtout dans notre rivière Aruwimi. Pourquoi ? Parce qu'à longueur de journée, les machines, dragues et robots tournent dans les sous-sols de l'eau, et il n'y a plus moyen que nos poissons puissent vivre », déclare Emmanuel Madipa.

Une menace pour la sécurité alimentaire

La raréfaction du poisson affecte directement l'alimentation des populations locales. Emmanuel Madipa estime que cette situation contribue à la détérioration des conditions nutritionnelles, particulièrement chez les enfants.

« À ce moment-là, conséquence : nous ne mangeons pas bien. Vous allez voir que chez nous, à Basoko, les enfants sont devenus fragiles. Il n'y a plus de vitamines, ils en manquent parce qu'il n'y a plus de poissons », regrette-t-il.

La société civile souligne que de nombreuses familles dépendaient de la pêche comme principale source de protéines. La baisse de la production halieutique risque ainsi d'accentuer la vulnérabilité alimentaire dans plusieurs villages du territoire.

Une eau devenue impropre à la consommation

Au-delà de l'impact sur la faune aquatique, les acteurs de la société civile s'inquiètent également de la dégradation de la qualité de l'eau de la rivière Aruwimi.

Selon Emmanuel Madipa, les habitants constatent un changement de couleur de l'eau, qui était auparavant utilisée quotidiennement pour la consommation domestique.

« L'eau a changé de couleur. Il n'y a plus moyen de la boire, puisqu'auparavant on buvait l'eau d'Aruwimi : c'était une bonne eau que les gens consommaient », affirme-t-il.

Face à cette situation, il met en garde contre les risques sanitaires auxquels sont exposées les populations riveraines si aucune mesure n'est prise pour encadrer davantage les activités minières.

Appel au gouvernement

La société civile appelle les autorités congolaises à intervenir afin de protéger la rivière Aruwimi et les communautés qui en dépendent.

« Nous pouvons proposer à l'État congolais d'arrêter cette drague des Chinois qui sont en train de nous maltraiter à longueur de journée. Sinon, nous aurons des maladies », alerte Emmanuel Madipa.

Les organisations citoyennes demandent notamment des enquêtes sur l'impact environnemental des opérations minières ainsi que l'application stricte des réglementations en matière de protection des ressources naturelles.

Les efforts entrepris par Radio Okapi pour recueillir la réaction de l'administrateur du territoire de Basoko sur ces accusations sont restés sans suite. En attendant une éventuelle réponse des autorités, les préoccupations de la société civile continuent de relancer le débat sur les effets de l'exploitation minière sur l'environnement et les moyens de subsistance des populations locales.