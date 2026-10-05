Cote d'Ivoire: Conférence internationale de la mobilité durable et du climat - Abidjan accueille l'édition 2026 du 19 au 22 octobre

Abidjan accueille la Conférence internationale de la mobilité durable et du climat (Cimdc 2026) du 19 au 22 octobre 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Coorganisée par Codatu, l'Autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan (Amuga) et Climate Chance, sous l'égide du ministère des Transports et des Affaires maritimes de Côte d'Ivoire, la rencontre réunira près de 1 500 participants venus d'une quarantaine de pays. Parmi eux figureront des représentants de villes et d'États, des entreprises, des bailleurs de fonds, des experts, des chercheurs et des organisations de la société civile.

Placée sous le haut patronage de Tiémoko Meyliet Koné, vice-président de la République, et sous le parrainage du Dr Robert Beugré Mambé, Premier ministre, la conférence sera notamment rythmée, les 20 et 21 octobre 2026, par des séances plénières, des ateliers, des tables rondes et des rencontres professionnelles.

Le rendez-vous permettra d'échanger autour de quatre grands axes : l'intégration de la mobilité et de l'urbanisme ; la gouvernance, le financement et la durabilité ; la mobilité durable et le climat ; les innovations technologiques et sociales. Le transport collectif et artisanal, la planification urbaine, le financement de la mobilité, l'électromobilité, les infrastructures résilientes, les innovations et l'adaptation au changement climatique feront également l'objet de discussions.

En marge de la conférence, plusieurs rendez-vous viendront prolonger les échanges, notamment la XIXe Conférence scientifique Codatu et la table ronde entre le Conseil stratégique de l'Amuga et les maires du Périmètre des transports urbains (Ptu) du Grand Abidjan, toutes deux prévues le 19 octobre. Le Forum d'affaires Cimdc-UE 2026, coorganisé par Codatu et l'Union européenne, se tiendra quant à lui le 20 octobre.

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Cette séquence réunira des villes africaines, des entreprises et des bailleurs de fonds autour des projets et des perspectives liés à la mobilité urbaine en Afrique. D'autres rencontres seront également organisées par différents réseaux et partenaires internationaux. Climate Chance réunira notamment la Coalition internationale de biodiversité et la Coalition des villes côtières d'Afrique de l'Ouest. Des visites techniques prévues le 22 octobre 2026 permettront aux participants de découvrir plusieurs projets et infrastructures de mobilité du Grand Abidjan.

Les travaux menés pendant ces quatre journées contribueront également à l'élaboration de la Déclaration d'Abidjan, destinée à porter les enjeux de la mobilité durable et de l'action climatique dans les discussions internationales.