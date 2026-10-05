Cote d'Ivoire: Gibtp - Lamine Koné plaide en faveur d'une plus grande implication des entreprises locales dans les grands projets

Le président du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (Gibtp), Lamine Koné, a plaidé, le 4 octobre 2026, pour une plus grande implication des entreprises ivoiriennes dans la réalisation des grands projets d'infrastructures. Invité de l'émission « Dimanche de RTI 1 », il est revenu sur la 5e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan (SIA 2026), qui s'est tenue du 17 au 19 septembre 2026 au Parc des expositions de Port-Bouët, autour du thème « Digitalisation, économie circulaire et gestion durable des ressources dans le BTP ».

Lamine Koné a notamment préconisé le découpage des grands projets en lots accessibles, l'attribution obligatoire d'une part des marchés publics du secteur du BTP aux acteurs locaux, ainsi que le transfert de technologies des multinationales -- qui remportent six projets sur dix -- vers les entreprises ivoiriennes.

S'agissant du thème, le président du Gibtp a expliqué qu'il était essentiel pour le secteur de transformer ses processus afin de les adapter aux défis socio-économiques et environnementaux. Il a indiqué que les trois composantes du thème constituaient les piliers nécessaires à la pérennité du secteur.

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Par ailleurs, Lamine Koné a relevé que les grands ouvrages sont réalisés dans le respect de normes strictes tout au long de la chaîne d'intervention, notamment en matière d'études et de qualification des entreprises. Il a toutefois noté que, sur certains chantiers privés, les intervenants ne disposent pas toujours des qualifications requises.

Concernant la digitalisation, le président du Gibtp a souligné qu'une petite ou moyenne entreprise (Pme) ne disposait pas nécessairement des moyens requis pour acquérir les technologies nécessaires. « C'est pourquoi nous demandons à nos majors d'intégrer nos PME dans la conception des projets dès la maquette numérique... Cette digitalisation doit être un ascenseur, et non une barrière ou un frein », a-t-il déclaré. Il a ajouté que toutes les tâches répétitives seraient inévitablement digitalisées et que de nouveaux métiers émergeraient, notamment ceux de gestionnaire de drones et de planificateur. Lamine Koné a toutefois averti que « ce sont ceux qui ne seront pas formés qui disparaîtront ».