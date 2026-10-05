Cote d'Ivoire: Prise en charge des porteuses de la fistule obstétricale - Appel à une mobilisation accrue des partenaires techniques et financiers

En Côte d'Ivoire, la prévalence de la fistule obstétrique est estimée à 1 % des femmes en âge de procréer, soit environ 74 000 femmes touchées. Ces chiffres ont été rendus publics pas la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, le 5 octobre, à Grand-Bassam.

A l'ouverture de l'atelier bilan du programme de lutte contre la fistule obstétricale avec les parties prenantes qui se tient sur 2 jours, elle s'est félicitée de l'appui constant de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et son Centre pour le développement du genre pour leur appui constant qui a permis la prise en charge de 60 femmes victimes de fistule obstétrique en 2025.

Elle a, par ailleurs, salué l'Organisation ouest-africaine de la santé, dont la subvention rend possible le programme de soutien médical et financier aux femmes et aux filles de la région du Tonkpi. Cette mobilisation porte aussi ses fruits au niveau national, grâce au partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unfpa) et au soutien de la coopération coréenne, la Koica.

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Avec notamment la caravane opératoire de 2025 qui a permis de restaurer 150 femmes avec le concours d'experts africains venus de plusieurs pays. " Faisons en sorte que d'ici 2030, plus aucune jeune fille de Côte d'Ivoire, plus aucune femme de Côte d'Ivoire ne referme sa porte sur sa honte. Que chaque naissance soit une fête et jamais une condamnation », a-t-elle souhaité.

Capitaliser les bonnes pratiques

Comme elle, le ministre délégué, Adama Dosso, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a appelé à agir davantage sur la prévention, l'accès aux soins obstétricaux d'urgence, la sensibilisation des communautés, la détection précoce et l'orientation des patientes. Mieux, selon lui, il importe également d'améliorer le suivi post-opératoire et psycho-social et de renforcer les mécanismes d'autonomisation économique.

"La question du financement durable demeure essentielle. La pérennisation des acquis exige une meilleure interaction entre les ressources de l'État, l'appui de la Cedeao et la mobilisation des partenaires techniques et financiers", a-t-il relevé. Dans cette dynamique, il a invité à une analyse rigoureuse des activités réalisées et des résultats obtenus, à apprécier les effets du programme sur les bénéficiaires, identifier les difficultés rencontrées, capitaliser les bonnes pratiques et formuler des recommandations concrètes.

Des conclusions qui devront également contribuer au renforcement du dialogue entre la Côte d'Ivoire et la Cedeao et plus largement, à l'approfondissement de la coopération régionale dans le domaine de la santé maternelle, de la protection sociale et de l'autonomisation des femmes.

"Le gouvernement demeure pleinement mobilisé aux côtés de la Cedeao et de l'ensemble des partenaires. Il continuera à oeuvrer afin que les progrès de l'intégration régionale se traduisent concrètement dans la vie de nos populations, en particulier dans celle des femmes et des filles", a rassuré le ministre délégué qui aspire à une prise en charge de toutes les victimes de Côte d'Ivoire d'ici à 2027-2028.

Au nom du bureau national de la Cedeao, Dosso Sindou a assuré de son engagement à faire en sorte que d'ici la fin de l'année, plusieurs activités soient conduites de manière successive. Ce, afin de parachever dans les meilleures conditions l'exécution de son programme annuel d'activités. Il est question de donner le ton à travers la méthode, l'exigence de résultats, le respect des engagements et la capacité à transformer les conclusions des travaux en actions effectivement mises en oeuvre.

Des présentations ont meublé cette rencontre. Notamment celle de l'Ong Génération femmes du 3ème millénaire, (Gfm3) dirigée par Dr Honorine Véhi Touré, pionnière de la lutte contre la fistule en Côte d'Ivoire. Dans son exposé, Yodé Goman, cheffe du département genre, a mis un accent sur les défis et autres perspectives.

A savoir la gestion de nombreux cas de maladies opportunistes qui surviennent pendant et après l'hospitalisation des femmes, la finalisation des travaux de réhabilitation et de sécurisation du centre de prise en charge de Logoualé, (Cecaref), l'assistance sociale et psychologique pour les femmes opérées avant, pendant et après leurs séjours à l'hôpital pour éviter certains désagréments tels que la fuite des femmes, l'anxiété et l'insistance de la perte de l'estime de soi.

A cela, s'ajoutent la sécurisation du site avec la finition de la clôture et l'installation des barbelés, l'amélioration de l'étanchéité des bâtiments à travers l'installation des gouttières et le parking extérieur.