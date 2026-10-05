Cote d'Ivoire: Jmt 2026 - La célébration à Songon M'Bratté autour du numérique et de l'IA pour repenser le tourisme

Placée sous le haut patronage du Premier ministre Robert Beugré Mambé, la célébration nationale de la Journée mondiale du tourisme 2026 s'est tenue, mercredi 30 septembre, à l'Hôtel Baie d'Agbobri de Songon M'Bratté. Une édition consacrée aux mutations technologiques qui transforment le secteur touristique.

Le tourisme ivoirien veut prendre le virage du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est le sens donné à la célébration nationale de la Journée mondiale du tourisme (JMT) 2026, organisée mercredi 30 septembre à Songon M'Bratté, dans le Grand Abidjan.

Placée sous le haut patronage du Premier ministre Robert Beugré Mambé, la rencontre était organisée par le ministère du Tourisme et des Loisirs, avec la Direction générale de l'Industrie touristique et hôtelière (DG-ITH) comme structure technique porteuse. Elle s'inscrit dans la dynamique de modernisation de la destination « Sublime Côte d'Ivoire ».

Le numérique au coeur des mutations

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Sous l'impulsion de l'ONU Tourisme, la célébration a été placée sous le thème : « Le numérique et l'intelligence artificielle pour repenser le tourisme ».

Ce choix traduit les mutations qui touchent le secteur. Les données, les plateformes numériques et l'intelligence artificielle modifient progressivement la manière de promouvoir les destinations, de gérer les flux de visiteurs et de personnaliser les expériences touristiques. Ces technologies favorisent également l'émergence de nouveaux services et modèles économiques.

Pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le numérique et l'intelligence artificielle constituent des leviers pour rendre le tourisme ivoirien « plus compétitif, plus inclusif et plus durable ».

Dans une missive officielle, le ministre rappelle également que le tourisme constitue « un levier d'insertion professionnelle et de cohésion sociale ». Il cite notamment le projet du Parc oriental comme une illustration de cette volonté de développer de nouvelles activités et de créer des opportunités d'emploi, particulièrement pour les jeunes.

Songon M'Bratté, un choix qui se veut symbolique

Après Man, qui avait accueilli la célébration en 2025, le choix de Songon M'Bratté met en lumière le potentiel touristique du Grand Abidjan lagunaire.

Pour le Dr Fagama Klo, directeur général de l'Industrie touristique et hôtelière, ce choix vise à valoriser un site à fort potentiel tout en offrant un cadre propice à l'innovation.

La journée a ainsi associé cérémonie officielle, échanges et démonstrations. Un Village du numérique et de l'innovation touristique a réuni des startups, des entreprises technologiques et des acteurs du tourisme autour de solutions destinées à améliorer l'expérience des visiteurs.

Une conférence thématique a également réuni des représentants de l'État, du secteur privé, des chercheurs et des investisseurs pour réfléchir aux possibilités offertes par les nouvelles technologies.

De l'expérimentation aux usages

Au-delà des discours, l'édition 2026 entendait donner une dimension pratique au thème retenu. Les visiteurs ont notamment pu découvrir des plateformes intelligentes de réservation, des assistants virtuels, des dispositifs de réalité augmentée et des outils destinés à la gestion des flux touristiques.

La technologie n'a toutefois pas éclipsé les savoir-faire locaux. Des expériences touristiques et gastronomiques ont permis de mettre en valeur des produits et pratiques du terroir, notamment autour de la préparation de l'attiéké et des mets à base de ressources halieutiques.

À travers cette approche, les organisateurs entendent sensibiliser les professionnels aux possibilités, mais aussi aux enjeux liés à l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle. Il s'agit également d'encourager la transformation des entreprises touristiques, de développer de nouvelles compétences et d'améliorer la visibilité de la destination ivoirienne.

La JMT 2026 apparaît ainsi comme un espace de réflexion sur les transformations du secteur, mais aussi sur les moyens de construire un tourisme ivoirien davantage connecté aux nouvelles technologies, accessible et compétitif.