Cote d'Ivoire: Conseil supérieur de la magistrature - Fodjo Kadjo Abo prend officiellement fonction

Une nouvelle page s'ouvre au Conseil supérieur de la magistrature. Le lundi 5 octobre 2026 , Fodjo Kadjo Abo, nommé pour donner un nouveau souffle à l'institution, a officiellement pris fonction. Il a été investi dans ses attributions lors d'une audience supervisée par Gilbert Koné Kafana, Haut représentant du Président de la République, Alassane Ouattara. La cérémonie s'est déroulée à Cocody, dans les locaux de l'entité chargée de contribuer à l'indépendance et à la bonne administration de la justice.

Le Conseil supérieur de la magistrature a baigné durant deux ans dans une situation de vacance de présidence, après le décès de Mamadou Koné qui assurait son fonctionnement. Le président de la Cour des comptes, Kanvaly Diomandé, entre-temps, gérait la présidence des sessions de l'entité. A ce titre, il a eu l'honneur de remettre au président entrant les documents afférents à ses nouvelles charges, sous l'égide de Gilbert Koné Kafana.

Fodjo Kadjo Abo, magistrat hors hiérarchie, a confié que cette séance est une étape importante dans la vie de l'institution, en ce sens qu'elle marque solennellement sa prise de fonction, conformément aux dispositions légales et règlementaires. Il a exprimé sa gratitude au Président de la République pour la confiance placée en lui pour occuper un poste aussi prestigieux. Il a assuré le Chef de l'État de son engagement à exercer ses tâches dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des principes fondamentaux de la justice.

Fodjo Kadjo Abo, ex-superviseur des services judiciaires et pénitentiaires, a dit mesurer l'ampleur de ses nouvelles responsabilités. Il a promis de travailler à consolider les acquis de son prédécesseur et à dégager de nouvelles perspectives pour faire rayonner de plus belle le Conseil supérieur de la magistrature.

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Il a aussi salué les chantiers d'extension de l'institution engagés par feu Mamadou Koné, tout en prenant la résolution de les parachever. « Cette extension a été faite selon un plan qu'il a conçu (...) Pour immortaliser son passage au Conseil supérieur de la magistrature, nous nous proposons de baptiser l'une de nos salles de son nom », a-t-il fait la promesse.

Gilbert Koné Kafana, Haut représentant du Président de la République, a, pour sa part, indiqué que le Conseil, sous Fodjo Kodjo Abo, doit continuer de s'affirmer comme une institution forte, crédible et engagée pleinement au service de la Justice.

Fort de cette conviction, il invité ce dernier à saisir la plénitude de sa mission. Il l'a assuré de la disponibilité de magistrats chevronnés et du personnel de cette l'entité pour être à la hauteur des enjeux et des défis à relever.