Ile Maurice: Symphonique - Le grand retour mauricien

Après près d'un demi-siècle sans véritable concert symphonique porté par un orchestre mauricien, l'île s'apprête à renouer avec cette tradition. Si des formations étrangères - sud-africaines, françaises, allemandes ou britanniques - sont régulièrement venues se produire à Maurice au fil des années, le concert du 28 octobre marque le retour d'un orchestre constitué principalement de musiciens mauriciens, réunis autour de chefs et solistes locaux et régionaux. Une initiative portée par Opera Mauritius, en collaboration avec le Conservatoire François Mitterrand et plusieurs institutions musicales de la région.

Un orchestre symphonique de plus de 50 musiciens sera réuni le 28 octobre au Caudan Arts Centre, dans le cadre d'un concert porté par Opera Mauritius. La formation est constituée principalement de musiciens mauriciens issus du Conservatoire national de musique François-Mitterrand, du Conservatoire Frédéric-Chopin, du Mauritius Police Band, de l'Ensemble 415 et de Vent d'un Rêve, notamment.

Quatre musiciens du Conservatoire régional de La Réunion participeront également au projet. L'orchestre sera placé sous la direction de Daniel Bargier, chef d'orchestre réunionnais. Le programme fera la part belle au grand répertoire symphonique et concertant, avec des oeuvres de Haendel, Mozart, Tchaïkovski, Mendelssohn, Saint-Saëns, Grieg et VillaLobos. Une oeuvre du compositeur mauricien Jean-René Bastien figurera également au programme. Trois concertos sont prévus, avec Jonathan L'Espérance au piano, Anne Chauveau-Dhayan au violoncelle et Hansley Félicité à la guitare. Le corniste réunionnais Lucas Camangue sera également soliste dans la Romance pour cor et orchestre de Camille Saint-Saëns.

Mozart, Tchaïkovski et Villa-Lobos

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jonathan L'Espérance interprétera le deuxième mouvement du Concerto pour piano n° 21 de Mozart, l'un des mouvements les plus connus du compositeur autrichien. Pianiste professionnel, titulaire d'une licence d'enseignement du piano et de pratique instrumentale, il s'est produit comme soliste, accompagnateur et musicien d'ensemble. Il est également compositeur de plus de 200 pièces originales, qui ont cumulé plusieurs millions de vues à travers le monde.

Au violoncelle, Anne Chauveau-Dhayan proposera des extraits des Variations sur un thème rococo de Tchaïkovski. Diplômée d'un Master et d'un Artist Diploma du Royal College of Music de Londres, elle a notamment joué avec le RTÉ Symphony Orchestra à Dublin, le BBC Symphony Orchestra, le London Philharmonic Orchestra et le Royal Philharmonic Orchestra. Sa carrière l'a conduite dans plusieurs pays, notamment au Japon, en Chine, en Turquie, en France et en Arabie saoudite. Au Castleton Festival, aux États-Unis, elle a notamment été violoncelle solo sous la direction de Lorin Maazel.

À la guitare, Hansley Félicité interprétera le Concerto pour guitare du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos, une oeuvre à la fois virtuose et lyrique, considérée comme un classique du répertoire de l'instrument. Premier guitariste mauricien à avoir obtenu un Fellowship en interprétation musicale de l'Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), Hansley Félicité s'est perfectionné auprès de plusieurs guitaristes de renommée internationale, notamment lors de masterclasses en Allemagne et au Royaume-Uni. Il enseigne aujourd'hui au Conservatoire national de musique FrançoisMitterrand. Il s'est récemment produit en soliste avec le Philharmonia Orchestra dans un mouvement du Concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo.

De Haendel à Grieg

Le concert s'ouvrira avec la Suite n° 2 de Water Music de Georg Friedrich Haendel, créée en 1733 pour le roi George Ieᣴ d'Angleterre. L'oeuvre, conçue pour être jouée sur la Tamise lors d'une procession fluviale, accorde une place importante aux cuivres, notamment au cor, à la trompette et au trombone. Le programme comprendra également la Symphonie n° 1 de Mendelssohn, des extraits de la suite Peer Gynt de Grieg et la Romance pour cor et orchestre de Saint-Saëns, avec Lucas Camangue. La musique mauricienne sera représentée par un extrait de la comédie musicale La Légende de Pieter Both, de Jean-René Bastien.

Le concert fera ensuite place à la voix. Sophie Némorin, Estelle Cathan et Jessica Babet, toutes trois solistes au Conservatoire François Mitterrand, interpréteront I Could Have Danced All Night, extrait de la comédie musicale My Fair Lady. Sophie Némorin participera également à l'orchestre comme violoncelliste.

La soirée s'achèvera avec le célèbre «Brindisi» de La Traviata, de Giuseppe Verdi, interprété par Véronique Zuël et Jean Michel Ringadoo. En 2012, les deux chanteurs avaient participé à une production de La Traviata à Maurice et à La Réunion, Zuël interprétant Violetta et Ringadoo le rôle de Gastone. Tous deux ont participé à de nombreuses productions lyriques à Maurice depuis 2009. «Faire rayonner ensemble l'art orchestral»

Pour la directrice du Conservatoire national de musique François-Mitterrand, Marie-Christine Clarisse, cette initiative répond à un intérêt croissant du public mauricien pour la musique classique. «L'intérêt que suscitent les projets de l'orchestre Philharmonia auprès du public mauricien est indéniable», souligne-t-elle. Le Conservatoire entend accompagner cette dynamique en permettant à davantage d'artistes mauriciens de bénéficier d'échanges et d'expériences avec des musiciens professionnels. Plusieurs activités pédagogiques ont ainsi été organisées en octobre : ateliers avec les professeurs, ateliers d'orchestre, masterclasses pour les ensembles de musique de chambre et certains instruments à vent, ainsi que des auditions de musiciens mauriciens en vue d'une participation au Philharmonia Festival prévu en janvier 2027.

L'Ensemble vocal Francis Thomé participera également à l'un des concerts du festival. Au total, selon Marie-Christine Clarisse, le Conservatoire facilitera la participation de plus de 100 artistes mauriciens aux activités artistiques et pédagogiques de Philharmonia.

Concernant le concert du 28 octobre, elle y voit «une occasion pour les instrumentistes d'orchestre qui résident à Maurice de vivre une rencontre musicale commune et de faire rayonner ensemble l'art orchestral». Les professeurs et élèves du Conservatoire représentent environ la moitié de l'orchestre, précise-t-elle.

Le projet doit également permettre à l'institution de renforcer son travail autour du répertoire orchestral et son rôle de «pôle de rencontre, de formation et d'échange artistique», notamment grâce à la présence des quatre musiciens réunionnais.