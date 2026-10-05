Afrique: U.S.-Africa Business Summit - Le compte à rebours est lancé

À deux mois de l'U.S.-Africa Business Summit, qui se tiendra du 6 au 9 décembre à Maurice, une réception consacrée aux relations d'affaires entre les États-Unis et Maurice a réuni des représentants des secteurs public et privé, ce lundi, au Mont Choisy Golf Clubhouse.

Ce cocktail a été l'occasion de faire le point sur les préparatifs du sommet et les principaux rendez-vous attendus en décembre. Des dirigeants d'entreprises américains et mauriciens, des ministres et hauts responsables locaux, ainsi que des représentants du Corporate Council on Africa (CCA) et plusieurs partenaires y ont participé.

Parmi les invités figuraient le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, et Aadil Ameer Meea, son collègue de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et des coopératives. Florizelle Liser, présidente et CEO du Corporate Council on Africa, ainsi que Craig Halbmaier, chargé d'affaires des États-Unis à Maurice, ont également pris la parole.

Le sommet réunira des responsables politiques et économiques américains et africains autour des opportunités d'investissement, de commerce et de coopération entre les États-Unis et le continent africain.