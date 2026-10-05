Ile Maurice: DTOS mobilise son expertise pour faciliter le financement des projets africains

Investing in Africa 2026, qui se tient les 13 et 14 octobre à Londres, vise à contribuer aux échanges sur l'un des enjeux majeurs du financement du continent : comment transformer des projets à fort potentiel en opportunités suffisamment structurées et sécurisées pour attirer les investisseurs internationaux. Dans ce cadre, DTOS sponsorise le Mauritius Investment Summit, qui se tiendra le 13 octobre au Park Plaza à Londres, autour du thème Getting Africa Deals Funded: Bankable Structures for Trade, Projects and Investment.

Ce country summit examinera notamment comment les structures mauriciennes, la protection offerte par les traités de non-double imposition et une gouvernance institutionnelle solide peuvent contribuer à réduire les difficultés de financement dans la région et à faciliter les flux d'investissement vers l'Afrique. Pour DTOS, le défi du financement en Afrique ne réside pas uniquement dans la disponibilité des capitaux. Les fonds de private equity, les institutions de financement du développement (DFI) et les investisseurs privés continuent de s'intéresser aux opportunités qu'offre le continent.

L'un des principaux enjeux demeure cependant la capacité à présenter des projets répondant aux exigences des investisseurs. Gouvernance, fiabilité du reporting, structuration juridique, conformité et gestion des flux sont autant de facteurs qui influencent la capacité d'un projet à obtenir un financement. C'est sur ce terrain que DTOS entend apporter son expertise.

Le groupe accompagne ses clients au-delà de la simple création de structures, en intervenant sur l'ensemble du cycle de vie de l'investissement afin de contribuer à réduire le risque opérationnel perçu et à faciliter la prise de décision Terry Antoinette, «Head of Africa and Middle East», et Victor Lagesse, «Client Relationships & Strategic Projects» à l'AFRICA CEO FORUM à Kigali au Rwanda en mai dernier. : «L'AFSIC réunit des investisseurs, des institutions financières et des porteurs de projets qui partagent une même ambition : concrétiser davantage d'investissements en Afrique.

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Il est donc essentiel pour DTOS d'être présent là où ces conversations ont lieu. Nous constatons qu'il existe un réel appétit pour le continent, notamment dans des secteurs tels que les infrastructures, le secteur minier, l'énergie et l'hôtellerie. Mais disposer de capitaux et identifier de bons projets ne suffisent pas. Il faut pouvoir créer des structures solides, assurer une gouvernance rigoureuse et donner aux investisseurs la visibilité et la confiance dont ils ont besoin pour s'engager. Grâce à notre présence en Afrique, notamment au Kenya et au Rwanda, et au MoyenOrient, notre rôle est précisément de créer ce lien entre les réalités du terrain et les exigences du capital international.»

Si Maurice offre un cadre reconnu pour structurer les investissements transfrontaliers, DTOS estime que le choix de la juridiction ne constitue qu'une partie de l'équation. La qualité de l'exécution tout au long de la durée de vie de l'investissement est déterminante. Substance réelle, administration, conformité, gestion des flux et reporting aux investisseurs doivent accompagner la structure afin qu'elle remplisse pleinement son rôle. Cette approche s'appuie sur plus de 30 ans d'expérience de DTOS et sur sa présence opérationnelle dans quatre marchés : Maurice, les Émirats arabes unis (Dubaï), le Kenya et le Rwanda.

Le groupe accompagne aujourd'hui une clientèle basée en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Europe. Cette implantation permet également à DTOS de conjuguer expertise institutionnelle et connaissance des marchés locaux. Le groupe se positionne ainsi comme un partenaire entre les promoteurs africains et les investisseurs internationaux, capable de comprendre les réalités, juridiques et culturelles tant des marchés francophones qu'anglophones.

DTOS sera également représenté à Londres par Victor Lagesse, Client Relationships & Strategic Projects. À travers sa participation à l'AFSIC et au Mauritius Investment Summit, DTOS entend contribuer à une approche pragmatique du financement de l'Afrique : rapprocher les capitaux des opportunités en donnant aux projets les structures, la gouvernance et l'accompagnement nécessaires pour permettre aux investissements de se concrétiser.