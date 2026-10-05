Ethiopie: « Le pays va réaffirmer son influence régionale et s'assurer un accès à la mer », déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que l'Éthiopie continuerait à faire valoir ses intérêts nationaux selon ses propres termes et à renforcer son rôle de force stabilisatrice majeure dans la région, en s'appuyant sur la puissance nationale du pays et son potentiel économique croissant.

Le Premier ministre a tenu ces propos lors de sa prestation de serment pour un nouveau mandat, à la suite de la formation du gouvernement Medemer dans le cadre de la septième législature éthiopienne.

S'adressant à la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy a déclaré que ces dernières années avaient constitué une période cruciale pour jeter les bases fondamentales permettant à l'Éthiopie de mettre en place un système politique et économique résilient, capable de résister aux pressions tant internes qu'externes.

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Abordant la question de l'accès à la mer, il a souligné que la vision nationale et de développement à long terme de l'Éthiopie était étroitement liée à l'obtention d'un accès maritime fiable. Il a déclaré que son gouvernement s'efforcerait activement d'obtenir un accès à la mer par le dialogue, l'intérêt mutuel et le compromis, tout en continuant à faire progresser le développement national et les grands projets d'infrastructure.

Passant en revue la trajectoire politique et économique récente de l'Éthiopie, le Premier ministre a expliqué comment le pays avait su surmonter des pressions internes et externes complexes qui visaient à perturber sa trajectoire de développement.

« Lorsque la COVID-19 a frappé et que le monde s'est mis à l'arrêt, nous avons persévéré avec détermination. Alors que des campagnes étaient menées contre nous, que le monde nous tournait le dos et nous montrait sans cesse son injustice, nous n'avons pas faibli un seul instant », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'Éthiopie avait également subi des pressions alors qu'elle faisait valoir son droit d'utiliser son fleuve et d'achever la construction du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

« Lorsqu'ils nous ont tirés avec une longue corde pour nous empêcher de mener à bien la construction de notre barrage, nous avons trébuché, mais nous ne sommes pas tombés, et nous ne tomberons pas », a déclaré Abiy.

Le Premier ministre a affirmé que ces expériences avaient démontré la capacité de l'Éthiopie à surmonter les obstacles et à poursuivre ses objectifs nationaux.

« Nous avons prouvé dans la pratique que nous construisons un système politico-économique invincible, capable de réagir de manière appropriée sans se laisser abattre par les obstacles », a-t-il déclaré.

Évoquant la manière de transformer les ambitions en résultats concrets et illustrant la faisabilité de la vision à long terme de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy a mis en avant les progrès réalisés dans les secteurs clés de l'économie, de l'agriculture et des infrastructures.

Il a mis en avant l'augmentation de la production de blé, affirmant que cette initiative avait permis de remplacer le blé importé par la production nationale et démontré le potentiel d'une autosuffisance agricole à grande échelle.

Il a également évoqué les progrès réalisés dans le cadre de grands projets hydrauliques et de développement, notamment l'achèvement du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, l'avancement de projets tels que Megech et la mise en oeuvre de l'initiative de développement de Tana Beles.

Il a ajouté que les grands programmes de développement des axes de transport avaient accéléré l'expansion des infrastructures et la modernisation urbaine dans tout le pays, transformant des plans de développement de longue date en projets concrets et en réalités opérationnelles.

Pour le Premier ministre, ces réalisations démontrent que les ambitions de l'Éthiopie ne se limitent pas à des déclarations politiques, mais peuvent se traduire par des résultats concrets grâce à un effort national soutenu.

S'adressant à une nouvelle législature, le Premier ministre Abiy a présenté un programme général pour la nouvelle législature, visant à consolider les fondations posées ces dernières années et à les transformer en institutions nationales durables.

Le gouvernement prévoit de poursuivre les réformes constitutionnelles dans le cadre du processus de dialogue national, de maintenir un environnement politique concurrentiel et de collaborer de manière constructive avec les partis d'opposition.

Sur le plan économique, le gouvernement poursuivra les réformes macroéconomiques, renforcera le contrôle des dépenses publiques et entreprendra des réformes de la fonction publique visant à améliorer les performances mesurables et à moderniser la prestation des services publics.

En matière de politique étrangère, Abiy a déclaré que l'Éthiopie entretiendrait des relations de coopération avec les pays voisins fondées sur des intérêts mutuels et des avantages partagés, tout en poursuivant ses efforts pour garantir un accès fiable à la mer Rouge.

Il s'est également engagé à prendre des mesures institutionnelles plus strictes contre la corruption et le népotisme, parallèlement au développement des systèmes numériques aux échelons inférieurs de l'administration afin d'améliorer l'efficacité, de réduire la bureaucratie et de moderniser les services publics.

Le discours du Premier ministre a donc placé la résilience nationale, la transformation économique, le dialogue politique, la réforme institutionnelle et l'accès maritime au coeur de la prochaine phase de développement de l'Éthiopie.