Ethiopie: Le Premier ministre Abiy accueille le président sud-africain Ramaphosa au pays

5 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli le président sud-africain Cyril Ramaphosa en Éthiopie et l'a remercié pour ses chaleureuses félicitations à l'occasion de la formation du gouvernement Medemer.

« Je souhaite la bienvenue à mon frère, le président Cyril Ramaphosa, en Éthiopie et je le remercie pour ses chaleureuses félicitations alors que nous célébrons aujourd'hui la formation du gouvernement Medemer », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Il a souligné les liens solides et historiques qui unissent l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, précisant que ces relations reposaient sur un engagement commun en faveur de la solidarité africaine, de la paix, du développement et d'un avenir prospère pour le continent.

« Nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir encore notre partenariat et de renforcer les liens d'amitié entre nos deux nations », a écrit le Premier ministre sur X.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.