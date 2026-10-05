Ethiopie: Le Premier ministre Abiy accueille le président sud-africain Ramaphosa au pays

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli le président sud-africain Cyril Ramaphosa en Éthiopie et l'a remercié pour ses chaleureuses félicitations à l'occasion de la formation du gouvernement Medemer.

« Je souhaite la bienvenue à mon frère, le président Cyril Ramaphosa, en Éthiopie et je le remercie pour ses chaleureuses félicitations alors que nous célébrons aujourd'hui la formation du gouvernement Medemer », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Il a souligné les liens solides et historiques qui unissent l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, précisant que ces relations reposaient sur un engagement commun en faveur de la solidarité africaine, de la paix, du développement et d'un avenir prospère pour le continent.

« Nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir encore notre partenariat et de renforcer les liens d'amitié entre nos deux nations », a écrit le Premier ministre sur X.