Ethiopie: Le président de l'UA, Ndayishimiye, félicite le Premier ministre Abiy Ahmed

Addis Ababa — Le président actuel de l'Union africaine et président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a adressé ses félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed à l'occasion de son élection pour un nouveau mandat.

Ce message fait suite à la nomination du Dr Abiy Ahmed au poste de Premier ministre par la septième Chambre des représentants du peuple lors de sa première session ordinaire de la première année de travail de la septième législature, qui s'est tenue aujourd'hui.

Dans son message de félicitations, le président de l'UA, M. Ndayishimiye, a déclaré : « Félicitations pour votre réélection, Monsieur le Premier ministre Abiy Ahmed. »

Il a souhaité au Premier ministre Abiy beaucoup de succès pour son nouveau mandat, exprimant l'espoir que la croissance, l'unité et la prospérité du peuple éthiopien perdurent alors que le pays s'efforce d'atteindre ses objectifs nationaux stratégiques.

Le président de l'UA a également réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et le peuple éthiopiens afin de promouvoir une paix durable, la stabilité régionale, une coopération renforcée et un développement économique partagé à travers le continent africain.