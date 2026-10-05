Ethiopie: La philosophie « Medemer » - Une réponse à l'évolution de l'ordre mondial et au développement de l'Éthiopie, selon le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — La philosophie éthiopienne du « Medemer » offre au pays un cadre harmonieux et stratégique lui permettant de s'adapter à l'ordre mondial en pleine mutation et d'en tirer parti, a souligné aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

S'exprimant lors de l'ouverture de la première session ordinaire de la première année du mandat de la 7e Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre nouvellement élu est revenu sur les évolutions mondiales, les expériences historiques de l'Éthiopie et les efforts continus du pays pour bâtir une nation plus forte et plus autonome.

Dans son discours, il a souligné que la capacité de l'Éthiopie à tirer parti de ces changements dépendait de son niveau de préparation, précisant que les pays qui ne parviennent pas à anticiper les bouleversements mondiaux risquent d'en supporter les coûts.

L'expérience historique de l'Éthiopie illustre les conséquences d'un manque de préparation face à des changements majeurs, notamment lors des précédentes révolutions industrielles et technologiques, a déclaré le Premier ministre.

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Le pays doit donc tirer les leçons des échecs passés et développer sa capacité à anticiper les opportunités et les défis émergents.

Le Premier ministre Abiy a déclaré que l'évolution du paysage géopolitique dans la Corne de l'Afrique, en mer Rouge, dans le golfe Persique et au Moyen-Orient créait à la fois des défis et des opportunités pour l'Éthiopie, notamment compte tenu de la position géographique stratégique du pays.

Il a souligné que pour faire face à ces changements, il ne suffit pas de se contenter d'exprimer son mécontentement face à la situation actuelle. Cela nécessite une réflexion structurée, des institutions, de l'expérimentation et une amélioration continue.

À cet égard, le Premier ministre a présenté le « Medemer » comme une approche typiquement éthiopienne visant à renforcer les capacités nationales et à s'adapter à un monde en mutation.

Il a expliqué que la philosophie du Medemer repose sur l'idée de rassembler les atouts, les expériences, l'histoire, la culture et les valeurs diverses de l'Éthiopie afin de renforcer les capacités nationales.

Plutôt que de se contenter d'adopter des solutions élaborées ailleurs, l'Éthiopie doit développer des approches qui reflètent ses propres réalités et son contexte historique, a souligné le Premier ministre.

Il a en outre insisté sur l'importance de moderniser l'État éthiopien tout en s'appuyant sur des idées et des valeurs locales susceptibles de renforcer la cohésion nationale et le développement.

La philosophie du Medemer doit se refléter dans l'ensemble de la transformation économique et institutionnelle du pays, notamment dans les domaines de la réforme macroéconomique, de la sécurité, de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'énergie et des relations extérieures.

Le « Medemer » va au-delà d'un simple concept politique : il sert de cadre pour mobiliser le potentiel collectif de l'Éthiopie, renforcer les institutions et préparer le pays à s'adapter à l'ordre mondial émergent et à contribuer à le façonner, a déclaré le Premier ministre Abiy.

Il a enfin appelé à poursuivre les efforts visant à renforcer les capacités nationales et à mettre en place des institutions capables d'anticiper les changements mondiaux et de les transformer en opportunités pour le développement de l'Éthiopie.