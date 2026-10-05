Afrique: Carlos Queiroz, une expérience mondiale au service de la réflexion stratégique de la CAF

Carlos Queiroz participera à la CAF Strategy Conference au Cap-Vert quelques jours seulement après la fin de son mandat à la tête du Ghana. Il y apportera une nouvelle expérience à une carrière d'entraîneur déjà riche, marquée par de nombreuses expériences au plus haut niveau du football international.

Âgé de 73 ans, le technicien portugais a mis fin d'un commun accord à son contrat avec la Fédération Ghanéenne de Football (GFA) le 1er octobre, quelques semaines seulement après avoir accepté un nouveau mandat à la suite de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Malgré son départ des Black Stars, Carlos Queiroz participera à la Conférence à Sal pour partager son expérience à la tête du Ghana, qu'il a conduit à travers l'un des groupes les plus relevés de la Coupe du Monde et jusqu'aux huitièmes de finale, une première pour le pays depuis 2010.

Son intervention bénéficiera ainsi d'un regard particulièrement récent : celui d'un entraîneur qui vient d'achever un cycle complet de Coupe du Monde avec une sélection africaine, qui a vécu la pression d'une grande compétition internationale et qui a ensuite été confronté aux exigences immédiates de la reconstruction en vue de la prochaine échéance.

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Le parcours de Carlos Queiroz revêt également une importance particulière, car rares sont les entraîneurs présents à la Conférence à disposer d'une expérience comparable en Coupe du Monde.

L'édition 2026 a constitué sa cinquième Coupe du Monde en tant que sélectionneur, après le Portugal en 2010 et trois participations avec l'Iran en 2014, 2018 et 2022. Selon la FIFA, seuls deux autres entraîneurs ont dirigé une équipe lors de cinq éditions de la Coupe du Monde.

Cette expérience, associée à une longue carrière dans le football africain, européen, asiatique et international, fait de Carlos Queiroz une voix importante alors que la CAF analyse les enseignements tirés par ses 10 représentants africains lors de la Coupe du Monde 2026 et réfléchit à la manière dont ces acquis peuvent contribuer à préparer l'horizon 2030.

Une carrière bâtie au plus haut niveau

Né au Mozambique, alors sous administration portugaise, Carlos Queiroz s'est d'abord fait connaître par son travail dans la formation des jeunes.

Il connaît ses premiers grands succès avec le Portugal, qu'il conduit à deux titres consécutifs à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, en 1989 et 1991.

Ces deux sacres contribuent à faire de lui l'un des entraîneurs de jeunes les plus respectés de sa génération et lancent une carrière qui le conduira ensuite sur plusieurs continents.

Carlos Queiroz dirigera notamment le Sporting CP et le Real Madrid. Il sera également l'adjoint de Sir Alex Ferguson à Manchester United lors de deux passages.

Son parcours à la tête de sélections nationales est encore plus vaste.

Il a dirigé le Portugal, l'Afrique du Sud, l'Iran, la Colombie, l'Égypte, le Qatar, Oman et le Ghana, accumulant ainsi une expérience dans des cultures footballistiques et des environnements compétitifs très différents.

L'Afrique occupe également une place importante dans son parcours.

Carlos Queiroz a conduit l'Afrique du Sud à la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2002 avant de quitter son poste à l'approche de la compétition. Il a ensuite mené l'Égypte en finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2021, où les Pharaons se sont inclinés face au Sénégal aux tirs au but.

Prendre en main le Ghana avec seulement quelques semaines de préparation

Carlos Queiroz est nommé sélectionneur du Ghana en avril 2026, moins de trois mois avant la Coupe du Monde.

La Fédération ghanéenne de football fait alors appel à son expérience après le départ d'Otto Addo, avec pour mission de stabiliser l'équipe et de préparer les Black Stars à un groupe particulièrement relevé, composé de l'Angleterre, de la Croatie et du Panama.

Le calendrier rend la mission particulièrement délicate.

Carlos Queiroz hérite d'un groupe qui dispose de très peu de temps pour se préparer. Son travail initial porte donc essentiellement sur l'organisation, la discipline tactique et la mise en place rapide d'une structure de jeu claire.

Son expérience de la Coupe du Monde s'avère précieuse.

Le Ghana débute la compétition par une victoire spectaculaire 1-0 contre le Panama à Toronto. Caleb Yirenkyi inscrit le but décisif dans le temps additionnel et offre trois points précieux aux Black Stars.

La sélection ghanéenne livre ensuite l'une de ses prestations les plus disciplinées de la compétition face à l'Angleterre.

Carlos Queiroz organise son équipe autour d'un bloc défensif compact qui neutralise les hommes de Thomas Tuchel pendant toute la rencontre. À Boston, le Ghana obtient un match nul 0-0, porté notamment par son gardien Benjamin Asare et une défense qui repousse à plusieurs reprises les offensives anglaises.

Une défaite 2-1 face à la Croatie lors de la dernière journée du groupe vient ensuite interrompre la dynamique, mais le Ghana avait déjà accumulé suffisamment de points pour se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.

Pour la première fois depuis son célèbre parcours jusqu'en quarts de finale en Afrique du Sud en 2010, le Ghana retrouve ainsi la phase à élimination directe de la Coupe du Monde.

Une cinquième Coupe du Monde qui s'arrête face à la Colombie

Le parcours du Ghana s'achève finalement à Kansas City face à la Colombie.

Jhon Arias inscrit l'unique but de la rencontre après 14 minutes, permettant à la sélection sud-américaine de s'imposer 1-0 en huitièmes de finale.

Les Black Stars restent compétitifs jusqu'au coup de sifflet final, mais peinent à se procurer suffisamment d'occasions franches face à une équipe colombienne expérimentée.

Cette défaite met fin à une mission courte, mais significative, pour Carlos Queiroz.

Le technicien annonce dans un premier temps son départ après la compétition, décrivant son passage au Ghana comme un honneur et estimant que l'équipe avait restauré le respect et la crédibilité des Black Stars sur la scène internationale.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

Un retour, puis un nouveau changement

En septembre, la Fédération ghanéenne de football annonce que Carlos Queiroz a accepté de revenir à la tête de la sélection pour un nouveau mandat, à l'approche des qualifications pour la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Cette décision vise notamment à assurer une certaine continuité après la campagne de la Coupe du Monde.

Ce deuxième passage est toutefois de courte durée.

Le 1er octobre, Carlos Queiroz et la Fédération ghanéenne annoncent qu'ils ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration.

Carlos Queiroz explique que cette décision intervient à l'issue de discussions menées dans un esprit de respect mutuel et que les deux parties ont estimé qu'il s'agissait de la meilleure décision pour mettre un terme à leur relation professionnelle.

Cette actualité donne une dimension supplémentaire à sa participation à la CAF Strategy Conference.

Carlos Queiroz ne se présentera pas à Sal en tant que sélectionneur en fonction du Ghana, mais comme l'entraîneur qui a dirigé les Black Stars lors de la Coupe du Monde 2026 et qui vient tout juste d'achever une nouvelle expérience sur le continent africain.

Cinq Coupes du Monde, plusieurs cultures footballistiques

La principale valeur ajoutée de Carlos Queiroz pour la Conférence réside peut-être dans la diversité de ses expériences.

Il a dirigé des équipes lors de cinq Coupes du Monde, travaillé avec des sélections nationales en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud, et évolué au sein de certaines des plus grandes institutions du football mondial.

Lors de la Coupe du Monde 2026, il est devenu le troisième entraîneur seulement à diriger une équipe lors de cinq éditions de la compétition.

Sa méthode est depuis longtemps associée à l'organisation tactique, à la solidité défensive et à la capacité de préparer des équipes à affronter des adversaires disposant de ressources individuelles supérieures.

Ces qualités étaient notamment visibles lors du match nul du Ghana face à l'Angleterre et dans la manière dont les Black Stars ont traversé un groupe difficile malgré les quelques semaines dont Carlos Queiroz disposait pour préparer son équipe.

Cette expérience peut contribuer directement aux principales réflexions de la Conférence : comment les sélections africaines peuvent améliorer leur préparation, optimiser les talents dont elles disposent et répondre de manière constante aux exigences du football de niveau mondial.

Des enseignements qui dépassent le Ghana

La présence de Carlos Queiroz au Cap-Vert ne se limitera donc pas à l'analyse des quatre matches disputés par le Ghana.

Son parcours offre une perspective plus large sur la formation des entraîneurs, le développement des jeunes, la préparation aux tournois et l'importance de mettre en place des structures compétitives autour des équipes nationales.

Il pourra également établir des comparaisons entre le football africain et les différents systèmes qu'il a connus au Portugal, en Iran, en Colombie, en Égypte et au sein d'autres sélections nationales.

Pour la CAF, ces comparaisons sont essentielles.

La CAF Strategy Conference ne vise pas uniquement à célébrer la meilleure performance de l'Afrique en Coupe du Monde. Elle doit également permettre d'identifier ce qui a fonctionné, ce qui doit être amélioré et ce que les Associations Membres peuvent mettre en place différemment avant 2030.

Le Ghana de Carlos Queiroz a démontré ce qu'une équipe pouvait accomplir grâce à l'organisation et à l'expérience, même avec un temps de préparation limité.

Les Black Stars ont battu le Panamà (1-0), tiennent l'Angleterre en échec (0-0), atteignent la phase à élimination directe et rivalisé avec la Colombie en huitièmes de finale.

Le mandat de Carlos Queiroz à la tête du Ghana appartient désormais au passé, mais les enseignements de cette campagne restent d'actualité.

Et lorsque les dirigeants du football africain se retrouveront à Sal, peu de participants pourront s'appuyer sur une expérience de la Coupe du Monde aussi riche que celle de Carlos Queiroz.