Sénégal: BRVM - Les activités du marché démarrent la semaine du 5 octobre 2026 avec une baisse généralisée.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 5 octobre 2026, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes enregistré des baisses.

La valeur des transactions s'est ainsi repliée de 655 millions, passant de 4,211 milliards de FCFA la veille à 3,556 milliards de FCFA ce lundi 5 octobre 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est en baisse de 298,567 milliards, s'établissant à 21 143,394 milliards de FCFA contre 21 441,961 milliards de FCFA le vendredi 2 octobre 2026. Cette forte baisse est consécutive à celle de l'indice composite. Celui-ci a cédé en effet 1,39% à 539,17 points contre 546,78 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 1,31% à 261,11 points contre 264,57 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en repli de 1,25% à 200,30 points contre 202,83 points la veille.

Concernant l'indice BRVM Principal, il a fortement régressé de 1,56% à 377,36 points contre 383,35 points la veille.

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L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 1,39 % à 217,21 points contre 220,27 points la veille.

La capitalisation du marché des obligations connait une baisse de 2,635milliards avec une réalisation de 13 581,504 milliards de FCFA contre 13 584, 139 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,89% à 15 490 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 3,73% à 3 060 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 3,31% à 16 995 FCFA), Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (plus 2,22% à 9 195 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (plus 1,70% à 3 890 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BICI Côte d'Ivoire (moins 7,38% à 31 305 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,18% à 1 810 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,57% à 1 850 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,29% à 47 700 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins5,71% à 3 300 FCFA).