Maroc: Généraliser l'offre du préscolaire - La belle gageure

Le jour où le monde célèbre ses enseignants, ceux du préscolaire marocain marchent vers l'hémicycle. Leur coordination nationale annonce un cycle de protestation et pose une question simple : peut-on réformer un secteur sans ceux qui le font vivre ?

La Coordination nationale de l'enseignement préscolaire a rendu publique une série d'actions. Elles se sont ouvertes le lundi 5 octobre, Journée mondiale des enseignants, par le port du brassard noir dans les établissements. Elles culmineront le lundi 19 octobre 2026, devant le Parlement. Rassemblement national, sit-in, nuit passée sur place : la Coordination n'annonce aucune heure de fin. Elle dénonce une précarité qui s'installe et des tâches qui s'accumulent.

Le communiqué publié par la Coordination porte un titre qui est déjà une position : « La dignité des travailleurs du préscolaire et les droits de l'enfant ne sont pas des slogans de consommation ». Le document Le texte refuse que le secteur se résume à la généralisation de l'offre et à l'élargissement du nombre d'enfants bénéficiaires. Ce sont pourtant les deux indicateurs qui ont fait, ces dernières années, le fond du discours officiel sur le préscolaire.

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L'argument mérite d'être pris au sérieux. Un taux de couverture mesure des places ouvertes. Il ne dit rien de qui tient la classe, ni dans quel statut, ni avec quel matériel, ni avec quel temps réellement consacré aux enfants. Or c'est là que se joue la qualité d'un cycle dont toute la pédagogie repose sur la présence, la patience et la disponibilité de l'adulte. Derrière chaque classe d'enfants en phase d'initiation, rappelle la Coordination, des éducatrices et des éducateurs assument une mission fondamentale, dans des conditions qu'elle décrit comme alourdies par la précarité, la multiplicité des intervenants et des responsabilités en croissance constante.

Le communiqué met en regard deux réalités. D'un côté, un discours officiel qui place l'enfance au coeur de la réforme du système éducatif. De l'autre, le vécu quotidien des personnels du secteur. Leur mission, selon la Coordination, ne se borne plus à accompagner les enfants et à faciliter leurs premiers apprentissages. Elle s'est étendue à une série de tâches supplémentaires qui, dit le texte, épuisent le temps pédagogique et pèsent sur ceux qui les accomplissent.

L'expression est à retenir : le temps pédagogique. C'est la ressource la plus rare d'une classe de la petite enfance, et la seule que ni le matériel ni les circulaires ne peuvent remplacer. Chaque heure consacrée à une opération administrative est une heure retirée aux enfants. L'organisation syndicale ne le formule pas ainsi, mais la logique de son propos y conduit.

La liste des missions boycottées est précise, et elle éclaire mieux que n'importe quel plaidoyer la charge qui s'est ajoutée au métier. La Coordination reconduit son refus des tâches liées à la santé et au bien-être de l'enfant, à l'éducation parentale et aux journées portes ouvertes. Elle maintient aussi le boycott du système « Massar », la plateforme numérique du ministère, et des opérations qui s'y rattachent, jusqu'à l'envoi de photographies et de données de géolocalisation. Elle rejette enfin les formations qui coïncident avec les temps forts de la mobilisation ou qui sont programmées pendant les vacances.

Trois familles de missions se dégagent. Certaines relèvent du médico-social ou de l'accompagnement des familles, qui sont des métiers à part entière. D'autres relèvent de la remontée d'informations et de la preuve numérique : photographier, localiser, saisir. Les dernières touchent au temps de repos, que la formation vient rogner. Dans chaque cas, la Coordination dit refuser ce qui déborde de la fonction d'éducateur. Le mot « reconduit » dit aussi que ce refus n'est pas nouveau et que le dossier n'a pas avancé.

Le communiqué pointe un autre grief, plus concret encore : le retard dans la fourniture du matériel pédagogique. La Coordination affirme qu'il se répercute directement sur la qualité de l'acte éducatif. Elle reproche aux autorités de continuer à multiplier les slogans sans réunir les conditions et les moyens qui permettraient aux enseignants de travailler correctement.

On touche ici à une question d'ordre budgétaire autant que pédagogique. Un cycle fondé sur le jeu, les ateliers, la découverte sensorielle, et l'éveil ne se fait pas à mains nues. Annoncer une ambition sans équiper les classes revient à déplacer la charge sur les personnels, qui doivent alors compenser par leur temps et leur ingéniosité ce que l'institution n'a pas fourni.

La Coordination prend soin de préciser que ces actions ne sont pas une fin en soi. Elles s'inscrivent, dit-elle, dans la défense des droits professionnels et sociaux des personnels, face à une situation qui ne supporte plus ni report ni gestion provisoire. La formule laisse entendre une lassitude face aux réponses d'attente. Elle indique aussi que l'application de certaines actions tiendra compte des particularités de certaines provinces, après consultation de ses membres, afin de préserver l'unité de la position tout en respectant la réalité du terrain.

Le choix du destinataire dit l'enjeu. La Coordination tient le gouvernement et le ministère de tutelle pour responsables de la situation actuelle et les appelle à assumer leurs responsabilités politiques et sociales. Mais elle adresse aussi un message au futur gouvernement et au futur ministère. Son contenu est net : l'enseignement préscolaire n'est pas un secteur marginal de la réforme éducative, et ses personnels ne sont pas une force de travail d'appoint chargée de combler les vides administratifs et pédagogiques.

Ce double destinataire n'a rien d'accidentel. En s'adressant à l'équipe sortante et à celle qui lui succédera, la Coordination inscrit sa revendication dans la durée. Elle signifie qu'elle ne compte pas attendre une nouvelle feuille de route pour réclamer un statut, et qu'elle entend que le prochain exécutif en hérite dès le premier jour.