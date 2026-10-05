Togo: La session est ouverte !!!

Les conseillers municipaux de Golfe 1 ont entamé, lundi 5 octobre 2026, à la mairie annexe d'Akodesséwa, la quatrième et dernière session ordinaire de l'année. Pendant dix jours, les élus locaux vont notamment examiner et adopter le budget primitif 2027, avec pour principales priorités l'assainissement, les infrastructures, la lutte contre les inondations et l'amélioration du cadre de vie.

La commune du Golfe 1 engage ainsi une étape importante dans la préparation de son exercice budgétaire 2027. Les travaux ont été officiellement ouverts par le maire, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, en présence de la première adjointe au maire, Djigbodi Yawavi Dagan-Zonvidé, des représentants du ministère de l'Administration territoriale, de la Gouvernance locale et des Affaires coutumières, du ministère délégué chargé du Développement local ainsi que du secrétaire général de la préfecture du Golfe.

Au-delà de l'examen du budget primitif 2027, plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit notamment du bilan de la troisième session ordinaire, du rapport d'activités de la mairie, de l'état d'exécution du budget au troisième trimestre 2026 et du projet de mise en place de la communauté de communes de la Lagune de Bè.

Le budget 2027, un instrument de développement local

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À l'ouverture des travaux, le maire Joseph Gomado a placé le futur budget au centre des ambitions de développement de la commune.

« Le budget, véritable levier de développement local, constitue un outil stratégique essentiel à la mise en oeuvre de notre politique communale », a-t-il déclaré.

Pour l'édile, il s'agit désormais de traduire les orientations du Plan de développement communal (PDC) en actions concrètes, tout en intégrant les préoccupations exprimées par les populations.

Cette démarche avait été amorcée quelques jours auparavant avec l'organisation du débat citoyen et du débat d'orientation budgétaire. Ces rencontres avaient permis aux différentes forces vives de Golfe 1 de faire part de leurs attentes et propositions, lesquelles ont ensuite été transmises aux techniciens chargés de l'élaboration du projet de budget.

« Tout ceci constitue un levier qui va nous permettre d'avoir un budget vraiment consensuel au profit de nos concitoyens », a souligné Joseph Gomado.

Le maire a également rappelé les dispositions légales encadrant la préparation et l'adoption des budgets des collectivités territoriales, notamment celles relatives à la prévision et à l'autorisation des ressources et des charges ainsi qu'aux responsabilités respectives de l'exécutif local et du conseil municipal.

Il a par ailleurs souhaité que le budget 2027 de Golfe 1 puisse s'inscrire dans les orientations de la feuille de route gouvernementale 2026-2031 en cours d'élaboration.

Assainissement et inondations au premier plan

L'assainissement, la salubrité publique et l'amélioration du cadre de vie figurent parmi les priorités annoncées. La municipalité entend cependant privilégier davantage les investissements structurants afin d'apporter des réponses durables aux difficultés auxquelles les populations sont confrontées.

La question des inondations récurrentes apparaît notamment comme un enjeu majeur.

« Au-delà des interventions ponctuelles, il faut réfléchir à des investissements structurants, notamment pour endiguer les cas d'inondations répétitives sur nos territoires », a indiqué le maire.

Cette orientation fait écho aux préoccupations exprimées lors du débat citoyen et d'orientation budgétaire. Les participants avaient notamment mis l'accent sur l'amélioration des infrastructures, l'assainissement, la lutte contre les inondations, la salubrité publique ainsi que la nécessité de renforcer la mobilisation des ressources de la commune.

Le préfet appelle à la rigueur et à la transparence

Représentant le préfet du Golfe, le secrétaire général de la préfecture a invité les conseillers municipaux à examiner le projet de budget avec « rigueur, réalisme, responsabilité et transparence ».

Pour l'autorité préfectorale, le budget ne saurait être réduit à un simple document comptable. Il doit traduire financièrement les priorités de la commune, ses ambitions de développement et sa capacité à répondre aux besoins des populations.

Une attention particulière devra ainsi être accordée à l'assainissement et à la salubrité publique, à l'entretien des voies et ouvrages, à la gestion des déchets, à l'état civil, à la mobilisation des ressources propres ainsi qu'à la gestion du domaine public.

Le représentant du préfet a également insisté sur la nécessité de préserver la cohésion et le dialogue au sein du conseil municipal.

« Les divergences qui peuvent naturellement s'exprimer au sein d'un conseil municipal doivent toujours être dépassées par la recherche de l'intérêt général », a-t-il insisté.

Une responsabilité partagée

Au nom du conseil municipal, la première adjointe au maire, Djigbodi Dagan-Zonvidé, a salué la tenue de cette session et rappelé les actions menées par la commune au cours de l'année 2026, notamment dans les domaines de la salubrité, de la gestion des déchets, de la résilience face aux inondations, de l'accompagnement de la jeunesse, de l'éducation et du développement économique et social.

Elle a surtout appelé à une mobilisation collective autour des objectifs de la commune.

« Le développement d'une commune ne peut être l'oeuvre d'une seule institution. Il est le résultat d'une responsabilité partagée et d'une action concertée », a-t-elle déclaré.

Le maire Joseph Gomado a, pour sa part, salué la participation des représentants de l'administration, des chefs traditionnels, des comités de développement de quartier (CDQ), des forces de défense et de sécurité ainsi que des agents municipaux.

Il a également reconnu le rôle des médias dans le suivi de l'action municipale. Selon lui, leurs observations peuvent contribuer à identifier certains manquements et à améliorer la gestion de la collectivité.

« Ces médias observent ce que nous faisons et attirent notre attention sur certains manquements, à la fois au niveau de la municipalité et au niveau de la population », a-t-il relevé.

Dix jours pour arrêter les grandes orientations de 2027

Durant les dix jours de travaux, les conseillers municipaux devront donc examiner les équilibres financiers, confronter les priorités et se prononcer sur les différents dossiers inscrits à l'ordre du jour.

À travers cette session, la commune entend poser les bases de son action pour 2027, avec l'ambition affichée de parvenir à un budget consensuel, réaliste et davantage orienté vers les investissements structurants.

L'assainissement, la lutte contre les inondations, l'entretien des infrastructures, la gestion des déchets et l'amélioration du cadre de vie devraient ainsi constituer des axes majeurs de l'action municipale au cours du prochain exercice.