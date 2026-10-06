Sénégal: Des canalisations suffisantes toujours attendues pour briser le cycle des inondations

« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris les pertes en vies humaines causées par les récentes fortes pluies ». Dans son communiqué, le Président Bassirou Diomaye Djakkar Faye a présenté ses condoléances aux familles et assuré que « le Gouvernement demeure pleinement mobilisé pour porter assistance aux populations » à la suite des pluies diluviennes qui ont inondé le pays en plusieurs endroits le 4 octobre 2026.

Au moins quatre personnes sont mortes à Dakar suite aux inondations parce que plus de 140 mm sont tombés en 24h dans certains quartiers, selon les relevés météo. Il a plu suffisamment « pour provoquer des inondations, des effondrements de murs et partiellement bloquer la capitale jusqu'à lundi soir ». De son côté, la ville de Dakar a exprimé sa « profonde tristesse » à la suite des décès enregistrés à Grand Yoff, Hann Bel Air et Parcelles assainies.

Le problème n'est pas nouveau. Il a un nom : le déficit de drainage. Puisque Dakar concentre près d'un quart de la population sur une bande côtière saturée. Or selon l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), moins de 60% de l'agglomération est couverte par un réseau d'assainissement pluvial structuré. Dans les quartiers populaires comme Grand Yoff et Parcelles Assainies, les caniveaux sont soit inexistants, soit bouchés par les déchets. En conséquence, avec 140 mm de pluie en 24h, l'eau stagne, s'infiltre dans les maisons et fragilise les murs. D'où les effondrements meurtriers de dimanche.

Il faut noter que les inondations sont récurrentes, avant et après l'avènement de Bassirou Diomaye Faye aux affaires. Le drame de ce 4 octobre 2026 n'est donc pas un fait isolé. Il s'inscrit dans une longue série qui dépasse les alternances politiques. Parce qu'avant l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, chaque hivernage avait son lot de dégâts.

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En 2020 et 2022, des pluies diluviennes avaient fait plus de 10 morts et des milliers de sinistrés à Pikine, Guédiawaye et dans la banlieue dakaroise. Les images de voitures emportées et de quartiers sous les eaux étaient devenues récurrentes. Le Plan décennal de Lutte contre les Inondations lancé en 2012 avait certes permis des bassins de rétention, mais sans jamais résorber le problème au coeur de Dakar.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye en avril 2024, le constat est le même : l'urgence gère l'urgence. L'hivernage 2024 avait déjà causé des inondations massives à Rufisque et dans la banlieue, avec des écoles fermées et des routes coupées. Le gouvernement avait alors débloqué des aides et promis d'accélérer les travaux.

Un an plus tard, en octobre 2026, les mêmes scènes se répètent. Mêmes quartiers touchés, mêmes causes évoquées : canalisations saturées, évacuation défaillante, urbanisation non maîtrisée. Le Président Faye « salue l'engagement des sapeurs-pompiers, des services de l'État et des volontaires », mais les chantiers structurants tardent.

Entre les condoléances d'hier et celles d'aujourd'hui, les Sénégalais retiennent une seule chose : tant que le problème des canalisations à Dakar ne sera pas traité à la racine, la pluie continuera de faire des morts, quel que soit celui qui occupe le Palais.