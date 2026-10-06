Les marchés boursiers africains ont affiché des performances très contrastées vendredi 4 octobre 2026, les places boursières « frontières » d'Afrique de l'Est et de l'Ouest ayant nettement surperformé les grands marchés.

La Tanzanie, le Zimbabwe et le Nigeria ont affiché les meilleurs rendements boursiers du continent depuis le début de l'année, témoignant d'une croissance robuste. Cette tendance met en évidence la diversité du paysage d'investissement dans la région, où des moteurs économiques distincts influencent les différentes places boursières.

Les données de négociation indiquaient que ces marchés frontières avaient connu une croissance significative, contrastant avec les reculs persistants observés dans des économies plus établies telles que l'Afrique du Sud et le Maroc. Cette surperformance était particulièrement marquée en termes de gains en monnaie locale, qui se traduisaient souvent par de solides rendements en dollars américains pour les investisseurs internationaux. Cette tendance souligne les conditions économiques distinctes et le sentiment des investisseurs qui influencent les différentes places boursières africaines.

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L'indice All Share de la Bourse de Dar es Salaam, en Tanzanie, a bondi de 69,52 % depuis le début de l'année en monnaie locale, enregistrant un rendement de 56,80 % en dollars américains. L'indice ZSE ASI du Zimbabwe le suit de près avec une hausse de 67,67 % en monnaie locale depuis le début de l'année, soit 63,59 % en dollars américains. L'indice NGX All-Share du Nigeria a également affiché une forte hausse de 62,01 % en monnaie locale depuis le début de l'année, ce qui correspond à un impressionnant rendement de 76,05 % en dollars.

Parmi les autres marchés très performants, on peut citer le Ghana, dont l'indice GSE-CI a progressé de 58,34 % en monnaie locale depuis le début de l'année, et la bourse régionale ouest-africaine BRVM, qui a enregistré un rendement de 56,41 %. L'Ouganda, le Kenya et le Rwanda ont également enregistré des hausses à deux chiffres depuis le début de l'année, illustrant encore davantage la croissance robuste de plusieurs marchés de plus petite taille. Cette performance suggère que les investisseurs à la recherche d'opportunités de forte croissance se tournent de plus en plus vers ces économies frontalières dynamiques.

À l'inverse, des marchés comme le Malawi, le Maroc et l'Afrique du Sud ont connu des baisses au cours de la même période. L'indice All Share de la Bourse du Malawi a enregistré une perte de 18,12 % en monnaie locale depuis le début de l'année, tandis que le MASI marocain a reculé de 5,46 %. L'indice JSE ASI sud-africain a également enregistré une baisse de 4,32 % depuis le début de l'année, soulignant les défis variés auxquels sont confrontées certaines des économies les plus importantes et les mieux établies du continent.

Points clés à retenir

Les écarts de performance significatifs entre les différents marchés boursiers africains mettent en évidence la diversité des contextes économiques et des dynamiques d'investissement à l'oeuvre. Alors que les économies «frontières» d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, telles que la Tanzanie, le Zimbabwe et le Nigeria, ont généré des rendements substantiels depuis le début de l'année, les marchés plus importants et mieux établis, comme l'Afrique du Sud et le Maroc, ont connu des reculs.

Cette tendance suggère que les investisseurs trouvent de plus en plus d'opportunités de croissance sur des marchés qui auraient pu être négligés auparavant, sous l'effet de facteurs locaux spécifiques et d'éventuelles évolutions monétaires favorables. Par exemple, l'indice LuSE ASI de la Zambie, malgré un rendement en monnaie locale pratiquement nul, a tout de même affiché un rendement de 13,07 % en dollars américains grâce aux fluctuations monétaires, ce qui souligne l'impact des taux de change sur les rendements des investisseurs internationaux.

Les solides rendements en dollars américains observés sur bon nombre des marchés les plus performants indiquent que la vigueur ou la stabilité de la monnaie locale, associée à la croissance économique sous-jacente, constitue un facteur crucial pour les investisseurs internationaux. Cela contraste avec les défis auxquels sont confrontées les grandes économies, qui peuvent être aux prises avec différentes pressions macroéconomiques, entraînant des rendements en dollars américains négatifs malgré certains gains en monnaie locale ou des pertes moins importantes.

Ces données soulignent que les « marchés africains » ne doivent pas être considérés comme une entité monolithique, mais plutôt comme un ensemble d'environnements d'investissement distincts, chacun présentant son propre profil risque-rendement et ses propres moteurs de performance, ce qui nécessite une approche fine de la stratégie d'investissement tenant compte des fondamentaux propres à chaque marché et de la dynamique des devises.