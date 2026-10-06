Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 6 octobre 2026

revue de presse

France-Bénin : P rès de 100 millions d’euros d’engagements annoncés à Paris

Le président français Emmanuel Macron a reçu lundi 5 octobre à l’Élysée son homologue béninois Romuald Wadagni, pour sa première visite officielle en France depuis son investiture, le 24 mai dernier. Les deux dirigeants avaient déjà travaillé ensemble lorsque Romuald Wadagni était ministre de l’Économie et des Finances sous la présidence de Patrice Talon.

Les discussions ont porté sur les principaux volets du partenariat entre Paris et Cotonou, notamment l’énergie, la formation professionnelle, la sécurité et la culture. La rencontre s’est accompagnée de plusieurs engagements financiers destinés à soutenir des projets de développement au Bénin. [Source Africanews ]

Ethiopie. Abiy Ahmed reconduit comme Premier ministre, le Tigré à nouveau en proie aux combats

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Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été reconduit lundi 5 octobre pour un nouveau mandat à la tête du gouvernement, alors que les combats ont repris au Tigré et que les tensions avec l'Érythrée s'intensifient.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été reconduit lundi 5 octobre à l'unanimité à la tête du gouvernement fédéral par la chambre basse du Parlement, issue des législatives de juin. Son Parti de la Prospérité (PP) contrôle 90% des sièges et il était le seul candidat. Il a prêté serment pour un nouveau mandat de cinq ans.

Cette reconduction intervient alors que les combats ont repris dans le nord du pays et que des frappes ont fait des victimes au Tigré. Les forces fédérales ont repris samedi Mekele, capitale régionale, après le retrait des combattants du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). [Source Africa Radio]

Nigeria : L e président Tinubu confirme la mort de 32 personnes dans le crash d’un avion militaire

Un avion de l’armée de l’air nigériane s’est écrasé lundi dans le sud du pays avec 32 personnes à bord, a confirmé le président Bola Tinubu après une première annonce de l’Armée de l’air.

« Le président présente ses plus sincères condoléances aux familles des 25 passagers et des sept membres d’équipage concernés », a indiqué son bureau dans un communiqué après le crash d’un ATR-42 dans la région d’ Igbokoda , dans l’État d’Ondo.

« Je prie pour le repos des âmes de ces vaillants officiers et pour que Dieu Tout-Puissant accorde à leurs familles et à l’armée de l’air nigériane (NAF) la force de supporter cette malheureuse perte », a déclaré M. Tinubu , cité dans le communiqué. Il a « ordonné » de « lancer immédiatement une enquête approfondie sur la cause de l’accident ». [Source Le 360 Afrique]

Sénégal : P remière réunion avec les créanciers pour préparer la restructuration de la dette

Au Sénégal, une rencontre virtuelle doit réunir mardi 6 octobre 2026, pour la première fois, l’ensemble des créanciers du pays. L’enjeu : la restructuration de sa dette en euros et en dollars. Le Sénégal, qui se débat avec un endettement record, à 130 % de son PIB, souhaite, comme la Zambie ou le Tchad avant lui, renégocier sa dette extérieure dans le cadre commun du G20.

Organisée sous l’égide du Fonds monétaire international (FMI), la réunion devrait permettre à Dakar de présenter sa stratégie de traitement de la dette face à un endettement élevé.

Présentée comme une réunion d’information et de dialogue, aucun engagement financier ne devrait être arrêté aujourd’hui. L’idée, dans un premier temps, est déjà de réunir les créanciers du Sénégal et de les identifier. [Source RFI]

En Afrique du Sud, la popularité de Motsepe bouscule la course à la succession de l’ANC en 2027

Patrice Motsepe s’impose dans plusieurs sondages comme une figure possible de la succession à la tête de l’ANC. Mais sa popularité ne suffit pas encore à garantir une candidature ni une victoire dans l’appareil du parti sud-africain.

En Afrique du Sud, la succession de Cyril Ramaphosa s’installe déjà dans le débat public. Pourtant, l’un des noms qui monte le plus vite n’est pas celui d’un cadre historique du Congrès national africain (ANC), mais celui d’un homme d’affaires et dirigeant sportif : Patrice Motsepe.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) apparaît en tête de plusieurs sondages consacrés à une éventuelle succession à la tête de l’ANC. Cette popularité ne signifie pas qu’il sera candidat. Elle révèle surtout le malaise d’un parti au pouvoir depuis 1994, désormais contraint de gouverner dans un paysage politique fragmenté. [Source Afrikactus.com]

Démantèlement du camp de Ceuta par les autorités espagnoles - Un cautère sur une jambe de bois

En prélude à la visite du couple royal prévue à la mi-octobre à Ceuta, les autorités espagnoles ont lancé, le 4 octobre dernier, le démantèlement d'un camp de migrants dans l'enclave située sur la Côte Nord de l'Afrique, à la lisière du Maroc.

Un micro-territoire sous souveraineté de Madrid, qui forme avec la ville autonome de Melilla, l'unique frontière terrestre entre l'Union européenne et le continent africain. Des zones de transit qui connaissent depuis quelques années, des afflux massifs de migrants à la recherche d'un eldorado sur le Vieux continent, et qui sont devenues le théâtre de véritables drames humains.

Tout porte à croire que le démantèlement de ce camp répond plus à des visées de politique interne qu'à une volonté réelle de prendre à bras-le-corps le problème [Source Le Pays]

La RDC accélère la cartographie de son sous-sol

La République démocratique du Congo (RDC) a lancé une campagne de cartographie géophysique aéroportée et géologique destinée à mieux connaître son sous-sol et à réduire les coûts et les risques liés à l’exploration de ses ressources minières.

La cartographie du sous-sol congolais a été officiellement lancée lundi à l’aéroport de Ndolo, à Kinshasa, par le ministre des Mines, Louis Watum, en présence des responsables du Service géologique national du Congo (SGNC) et de la société XCalibur , partenaire technique du projet.

Les travaux ciblent notamment le Kongo Central, le Kwango, le Kwilu et le Grand Kasaï, dans la continuité des opérations déjà réalisées dans le Grand Katanga, selon le ministre des Mines. [Source Apanews ]

Égalité femmes-hommes : L’Afrique subsaharienne accélère et devance le rythme mondial (WEF)

Dans son Global Gender Gap Report 2026, le Forum économique mondial estime que l’Afrique subsaharienne a comblé 68,8 % de l’écart entre les sexes. Au rythme actuel, la région atteindrait la parité en 102 ans, soit plus tôt que la moyenne mondiale. La Namibie atteint le 4ᵉ rang mondial et le Kenya signe la plus forte progression.

Le Forum économique mondial (WEF) a publié le 16 septembre la vingtième édition de son rapport annuel sur les écarts entre les femmes et les hommes (voir le rapport officiel). L’indice passe au crible 145 économies à travers quatre dimensions : la participation à la vie économique, l’éducation, la santé et le pouvoir politique.

Le bilan mondial reste mitigé car si 69,2 % de l’écart est comblé, il faudrait encore 120 ans pour l’effacer complètement. Le WEF parle de progrès devenus « fragiles », en particulier dans la sphère politique, où la présence des femmes aux postes de direction recule depuis 2022. [Source Afrik.com]

Gabon : Une rentrée judiciaire 2026-2027 sous le signe de la rigueur et de l’éthique

Après plusieurs semaines de vacances judiciaires, l’appareil judiciaire gabonais a effectué sa rentrée solennelle ce lundi 5 octobre à Libreville. Placée sous la présidence de Pamphile Moussavou Ibouanga, nouvellement installé à la tête de la Cour des comptes, la cérémonie a marqué le coup d’envoi de l’année judiciaire 2026-2027.

L’événement a été rehaussé par la présence du président de la République et président du Conseil supérieur de la Magistrature, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il s’est déroulé devant un parterre d’officiels, comprenant le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, ainsi que plusieurs présidents d’institutions et membres du corps diplomatique.

Ce rendez-vous a également été l’occasion d’installer officiellement André Wora Alonda à la présidence de la Cour de cassation, Jean-Gaspard Ondo Mintsa comme commissaire général à la Loi près le Conseil d’État, et Pamphile Moussavou Ibouanga à la Cour des comptes. [Source GabonMediaTime ]

Karité 2026 : L’Afrique de l’Ouest face à une nouvelle campagne sous tension

L’Afrique de l’Ouest demeure le principal bassin d’approvisionnement mondial en karité, concentrant à la fois l’essentiel de la ressource et les principaux pays exportateurs. La nouvelle campagne 2026 sera scrutée de près par les acteurs du marché.

Alors que la saison s’est déjà ouverte au Bénin, au Mali, au Togo et en Côte d’Ivoire, un vent d’incertitude devrait continuer à souffler dans l’ensemble de la ceinture ouest-africaine du karité. Comme il y a deux ans, les acteurs devront apprendre à composer avec les restrictions imposées dans plusieurs pays et la volatilité d’un marché plus que jamais façonné par les politiques commerciales nationales. [Source Agence ecofin ]